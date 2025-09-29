HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Một bí thư thôn ở Thanh Hóa bị cây đè tử vong khi đi chống bão số 10 Bualoi

Tuấn Minh

(NLĐO)- Trong lúc đi chống bão số 10 Bualoi, một bí thư thôn ở Thanh Hóa không may bị một cây xà cừ đổ đè trúng người dẫn tới tử vong

Sáng 29-9, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Lê Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận trên địa bàn xã có một bí thư thôn bị cây đổ đè tử vong khi đi chống bão số 10 Bualoi.

Một bí thư thôn ở Thanh Hóa bị cây đè tử vong khi đi chống bão số 10 Bualoi- Ảnh 1.

Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đưa người bị mắc kẹt trong căn nhà sập tại xã Hoằng Phú ra ngoài an toàn. Ảnh: Cảnh sát PCCC

Theo ông Tuấn, sự việc xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng nay 29-9, nạn nhân là ông Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1965, Bí thư thôn Bản Thiện 3, xã Dân Lý cũ).

Vào thời điểm trên, ông Hùng đi từ Nhà văn hóa thôn 3 Dân Lý ra đường về hướng nhà mình, khi đang đi trên đường thì gió bất ngờ quật đổ 1 cây xà cừ to đè trúng người khiến ông Hùng tử vong.

"Tối qua toàn bộ cán bộ của xã đều phải túc trực để phòng chống bão số 10. Ông Hùng cùng với cán bộ toàn xã túc trực ở nhà văn hóa suốt cả đêm. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đang xuống gia đình động viên, hỗ trợ lo hậu sự cho ông Hùng"- ông Tuấn chia sẻ.

Được biết, do ảnh hưởng của bão số 10, trong đêm 28 rạng đến 29-9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra mưa lớn trên diện rộng, khiến nhiều nơi bị ngập lụt, cô lập, nhà sập.

Theo báo cáo của Đài Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, trong 6 giờ qua ( từ 2 giờ đến 8 giờ ngày 29-9), khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa đo được tại các điểm đo mưa tự động: Xuân Quỳ 1 205.4 mm, Xuân Khánh 195.6 mm, Lang Chánh 188.8 mm, Thanh Phong 181.6 mm, Kim Tân 177.2 mm... Trong 6 giờ tới, trên khu vực tỉnh Thanh Hóa khả năng có mưa vừa đến mưa to và giông với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi trên 100 mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún đất có thể xảy ra.


    Thông báo