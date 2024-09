Một bí thư xã bị bắt

Ngày 7-9, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Ngọc Duân (SN 1972), Bí thư Đảng ủy xã Khánh Trung (nguyên Chủ tịch UBND xã Khánh Trung) và Phạm Khắc Thắng (SN 1964), Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã nông nghiệp Quyết Trung (xã Khánh Trung) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình thi hành các lệnh khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy xã Khánh Trung để làm rõ hành vi nâng khống tiền mua máy gặt lúa

Theo Công an tỉnh Nam Định, trong năm 2019 và năm 2020, xuất phát từ động cơ, mục đích vụ lợi do 2 người trên đã câu kết với nhau mua 4 máy cấy lúa đã qua sử dụng với giá 190 triệu đồng/máy nhưng lập hồ sơ nâng khống đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ mua 4 máy cấy mới 100% với giá 350 triệu đồng/máy nhằm trục lợi từ ngân sách nhà nước.

Từ hồ sơ khống trên, Hợp tác xã nông nghiệp Quyết Trung đã được hỗ trợ 4 máy cấy lúa với tổng số tiền 1 tỉ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền 430 triệu đồng.

Quá trình điều tra Phạm Ngọc Duân và Phạm Khắc Thắng thừa nhận hành vi sai phạm của mình và tự nguyện khắc phục số tiền 430 triệu đồng đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ.