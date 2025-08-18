"Một chạm" tra cứu đầy đủ thông tin khu phố

Sau khi sáp nhập, phường Phú Thuận mới có quy mô lớn hơn, không gian phát triển được mở rộng hơn - phù hợp với định hướng phát triển khu Nam thành phố theo quy hoạch chung.

Tuy nhiên, thời gian đầu sau khi sáp nhập, người dân trên địa bàn phường Phú Thuận gặp không ít khó khăn vì chưa nắm rõ tên những khu phố mới, không biết thông tin liên hệ của các cán bộ địa phương…

Xuất phát từ thực trạng đó, với mong muốn giải quyết trực tiếp những vướng mắc của người dân, Đoàn Thanh niên phường đã phối hợp cùng Công an phường Phú Thuận xây dựng và triển khai công trình "Phú Thuận 4.0 - Tra cứu thông tin khu phố trong một chạm".

Chị Lê Thị Quỳnh, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Phú Thuận, cho biết sau hơn 1 tháng tổng hợp, rà soát dữ liệu để xây dựng công trình chuyển đổi số này, "Phú Thuận 4.0 - Tra cứu thông tin khu phố trong một chạm" vừa chính thức ra mắt và được phổ biến rộng rãi.

Đoàn Thanh niên phối hợp với Công an phường Phú Thuận, TP HCM ra mắt công trình “Phú Thuận 4.0 - Tra cứu thông tin khu phố trong một chạm”

"Phú Thuận 4.0 - Tra cứu thông tin khu phố trong một chạm" là một công cụ tiện ích, được xây dựng trên nền tảng Google Sites miễn phí, giúp người dân có thể tra cứu nhanh chóng, chính xác thông tin cần thiết. Chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh là quét mã QR và nhập địa chỉ, người dùng có thể ngay lập tức truy xuất các dữ liệu cần biết như: tên khu phố mới cập nhật; họ tên, số điện thoại của công an khu vực; họ tên, số điện thoại của trưởng khu phố; số điện thoại liên hệ của ban điều hành khu phố...

Công trình này không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân mà còn hỗ trợ đắc lực các cơ quan chức năng trong việc truy xuất dữ liệu nhanh chóng khi thực hiện nhiệm vụ. Đây chính là nền tảng để xây dựng một chính quyền số hiện đại, thông minh và gắn kết chặt chẽ với cộng đồng.

Khi được giới thiệu về ứng dụng, ông Nguyễn Hữu Mạnh (ngụ khu phố 3, phường Phú Thuận) lập tức tra cứu địa chỉ nơi mình ở. Ông tỏ ra bất ngờ khi toàn bộ thông tin về khu phố, công an khu vực... hiện ra chỉ sau vài thao tác đơn giản. "Việc phát triển công cụ tra cứu này ngay sau khi địa phương sáp nhập là rất kịp thời và hữu ích, giúp người dân dễ dàng tìm được những thông tin cần thiết" - ông nhận xét



