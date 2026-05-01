Một chính sách mới từ tháng 5-2026 giúp người lao động cải thiện lương hưu

Theo BHXH Việt Nam, hiện nay cả nước có khoảng 3,4 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng. Trong đó, số người hưởng mức lương hưu từ 3 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng chiếm đa số (2.410.910 người, chiếm gần 80%). Đáng chú ý là có 564.249 người nhận mức lương hưu dưới 3 triệu đồng/tháng, chưa đảm bảo an sinh khi hết tuổi lao động.

Với nguyên tắc mức hưởng căn cứ theo mức đóng và thời gian đóng BHXH, người có mức lương hưu thấp chủ yếu do mức lương căn cứ đóng BHXH thấp, thời gian đóng ngắn, thậm chí chỉ đóng đạt mức tối thiểu, hoặc thuộc trường hợp người lao động nghỉ hưu trước tuổi quy định, bị giảm trừ tỉ lệ lương hưu (mỗi năm nghỉ hưu sớm bị trừ 2%).

Từ ngày 10-5-2026, người lao động có cơ hội cải thiện lương hưu thông qua cơ chế tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung theo quy định tại Nghị định số 85/2026/NĐ-CP. Việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung có thể thực hiện song song với việc tham gia BHXH bắt buộc.

Theo đó, người sử dụng lao động ký hợp đồng tham gia chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung với doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí. Căn cứ danh sách người lao động tham gia chương trình, doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí mở tài khoản hưu trí cá nhân cho người lao động.

Khoản tiền đóng góp vào mỗi tài khoản hưu trí cá nhân của người tham gia quỹ gồm: khoản tiền đóng góp của người sử dụng lao động cho người lao động (nếu có); Khoản tiền đóng góp của người lao động (nếu có). Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện.

Số tiền chi trả bảo hiểm hưu trí bổ sung từ quỹ hưu trí phụ thuộc vào giá trị tài khoản hưu trí cá nhân tại thời điểm nhận chi trả. Quy định về chi trả tại chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung và quy định tại văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung.

Người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung được lựa chọn nhận chi trả hằng tháng hoặc nhận chi trả một lần hoặc kết hợp giữa nhận chi trả một lần và nhận hàng tháng.

Người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung có thể ủy quyền cho người khác nhận chi trả. Đồng thời, người thừa kế hợp pháp của người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung được thừa hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ trong trường hợp nhận thừa kế theo quy định của Bộ luật Dân sự.







