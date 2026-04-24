Lương hưu tăng, vì sao nỗi lo vẫn còn?

Tại dự thảo lần này, Bộ Nội vụ chỉ đề xuất 1 phương án tăng lương hưu, trợ cấp từ 1-7-2026, thay vì 2 phương án như dự thảo công bố lấy ý kiến trước đó.

Chỉ đề xuất 1 phương án

Về phương án cụ thể, cơ quan soạn thảo đề xuất, từ 1-7, điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6-2026 đối với các đối tượng quy định.

Sau khi nghỉ hưu, nhiều người lao động vẫn cật lực làm việc vì lương hưu quá thấp

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của dự thảo nghị định này, sau khi điều chỉnh tăng 8% mà có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau: Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng cao hơn 3,5 triệu đồng/người/tháng nhưng thấp hơn 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Như vậy, dự thảo mới này chỉ còn duy nhất một phương án điều chỉnh lương hưu, trợ cấp. Bộ Nội vụ đã rút một phương án đề xuất trước đó là tăng 4,5% và 200.000 đồng/tháng trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6-2026 đối với các đối tượng quy định.

Nếu đề xuất này được thông qua thì lương hưu của bà Trần Thị Thu Đào (phường Hòa Hưng, TPHCM) sẽ tăng 156.000 đồng và mức lương hưu sau điều chỉnh của bà sẽ đạt khoảng 2,1 triệu đồng/tháng. Bà Đào cho biết do mức lương hưu bà hưởng tại thời điểm bắt đầu nghỉ hưu (vào năm 2017) quá thấp, chỉ khoảng 1,14 triệu đồng/tháng, trong khi đó việc điều chỉnh tăng lương hưu theo tỉ lệ % nên thực tế lương hưu của bà tăng rất thấp, có những lần điều chỉnh, lương hưu của bà chỉ thực tăng vài chục nghìn đồng và đến nay, sau 6 lần điều chỉnh, lương hưu hiện hưởng của bà là 1,95 triệu đồng/tháng.

"Sau 2 năm lương hưu mới được cân nhắc điều chỉnh nên tôi rất kỳ vọng vào lần tăng lương hưu này. Nếu phương án tăng 8% được lựa chọn, lương hưu của tôi tăng 156.000 đồng, không đủ bù tiền thuốc thang. Tôi rất mong Nhà nước sẽ tính đến phương án hỗ trợ thêm lương hưu cho người hưởng chế độ hưu trí có thời gian tham gia BHXH trước năm 2008 để chúng tôi bớt khó khăn" - bà Đào bày tỏ.

Cần có chính sách hỗ trợ người lương hưu thấp

Trước đó, nhiều ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng cho rằng cần có giải pháp kéo giảm chênh lệch lương hưu giữa người có lương hưu cao và người có lương hưu thấp. Do vậy, cần phải có các giải pháp để giải quyết sự khác biệt do chính sách tiền lương giữa người về hưu ở các giai đoạn khác nhau.

Video: Rất nhiều người hưu trí gặp khó khăn do lương hưu thấp trong khi mang nhiều bệnh tật, tốn kém chi phí điều trị

Có ý kiến dẫn chứng nếu tăng lương 8% thì những người lương cao từ 15 triệu đồng trở lên sẽ được tặng từ 1,2 triệu/tháng trở lên còn những người lương dưới 4 triệu/tháng cũng chỉ được tăng mức dưới 320.000 đồng/tháng, như vậy khoảng cách ngày càng xa hơn. Do đó, sau khi xem xét tỉ lệ điều chỉnh, Nhà nước nên tính toán đến hỗ trợ cho các đối tượng lương thấp cộng thêm khoản tiền cố định từ 200.000 đồng - 300.000 đồng/tháng.

Theo đó, bạn đọc Nguyên Lâm (tỉnh Quảng Ngãi) cho rằng quá trình điều chỉnh hưu từ trước đến nay đều thực hiện theo tỉ lệ % đồng loạt cho mọi người không phân biệt người lương hưu cao hay thấp, do vậy sau nhiều lần điều chỉnh, người lương hưu cao ngày lại càng cao người thấp lại cải thiện không đáng kể, dẫn đến sự chênh lệch những người về hưu. Chưa tính đến việc hưởng lương hưu cao một phần do Nhà nước ban hành chính sách tiền lương từng thời kỳ khác nhau dẫn đến cách tính lương hưu mức hưởng khác nhau.

Còn bạn đọc chiendiavan@gmail.com cho biết năm 2024 lương cơ sở tăng 30%, nhưng lương hưu chỉ tăng 15%, đấy là một thiệt thòi cho người về hưu. Thiết nghĩ, chính phủ nên dùng kinh phí khác để bù cho người lương hưu thấp, còn phần tăng cơ bản vẫn theo % như nhau mà điều chỉnh theo đúng nguyên tắc đóng hưởng, đó là công bằng.