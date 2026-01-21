HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Một con bò ở Áo xuất hiện điều tưởng chỉ có ở con người

Anh Thư

(NLĐO) - Hành vi đánh dấu sự tiến hóa thành con người của tổ tiên chúng ta vừa được quan sát ở một con bò được nuôi trong trang trại ở Áo.

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Current Biology bởi nhóm tác giả từ Đại học Thú y Vienna (Áo) đã báo cáo bằng chứng thực nghiệm đầu tiên cho thấy một con bò có thể sử dụng công cụ đa năng như cách mà con người vẫn làm.

Hành vi sử dụng công cụ đa năng trước đây thường được cho là "độc quyền" của con người. Gần đây, bằng chứng thuyết phục duy nhất được ghi nhận là ở tinh tinh, một loài không quá xa chúng ta trên cây tiến hóa.

Việc phát hiện ra hành vi này ở gia súc hoàn toàn gây kinh ngạc.

Một con bò ở Áo xuất hiện điều tưởng chỉ có ở con người - Ảnh 1.

Con bò Veronika đã sử dụng chiếc chổi chà sàn linh hoạt theo cách mà con người sơ khai nhặt những viên đá có hình dạng hữu ích để tạo ra những công cụ đầu tiên, trước khi hình thành kỹ thuật chế tác - Ảnh: CURRENT BIOLOGY

Theo Sci-News, đối tượng nghiên cứu đặc biệt lần này là một con bò thuộc giống bò nâu Thụy Sĩ tên là Veronika.

Nó đã sử dụng chiếc chổi chà sàn như một công cụ đa năng để gãi những bộ phận trên cơ thể mình mà nó không thể chạm tới.

Khi quan sát thấy sự bất thường ở con vật, các nhà khoa học quyết định thực hiện một loạt các thử nghiệm có kiểm soát và nhận thấy nó không chỉ sử dụng vật thể một cách bừa bãi mà cẩn thận điều chỉnh cách sử dụng tùy thuộc vào độ nhạy cảm của vùng cơ thể mà nó đang nhắm đến.

Việc sử dụng công cụ từ lâu đã được định nghĩa là sự thao tác với một vật thể bên ngoài để đạt được mục tiêu thông qua các phương tiện cơ học.

Các tác giả nhận thấy hành vi của Veronika đáp ứng định nghĩa này và còn tiến thêm một bước nữa, đó là việc sử dụng công cụ đó linh hoạt, khai thác được các chức năng khác nhau của vật thể.

“Vì nó đang sử dụng công cụ trên chính cơ thể mình, điều này thể hiện một hình thức sử dụng công cụ theo hướng vị kỷ, thường được coi là ít phức tạp hơn so với việc sử dụng công cụ hướng vào các đối tượng bên ngoài” tiến sĩ Osuna-Mascaró, đồng tác giả, giải thích thêm.

Ngoài ra, vì không có tay, con bò này đã bù đắp các hạn chế về khả năng điều khiển công cụ bằng cách tập sử dụng nó thật khéo léo bằng miệng, điều mà các nhà khoa học cho là đã "nâng cấp" thêm hành động.

Vì sao con bò này có thể làm được điều đó vẫn còn là bí ẩn.

Phát hiện mới về nơi "sinh vật ngoài hành tinh" có thể từng bơi lội

Phát hiện mới về nơi "sinh vật ngoài hành tinh" có thể từng bơi lội

(NLĐO) - "Bí mật màu xanh" về một trong những nơi được tin tưởng là có sự sống ngoài hành tinh nhất vừa được tiết lộ.

Bí mật rùng mình về “siêu vũ khí” 60.000 năm trước

(NLĐO) - Bằng chứng trực tiếp lâu đời nhất về vũ khí tẩm độc đã được tìm thấy bên trong một hang động ở Nam Phi.

"Thây ma” một hành tinh vừa hiện ra trên bầu trời?

(NLĐO) - Kính viễn vọng đã ghi lại một cấu trúc màu đỏ khác thường giữa chòm sao Thiên Cầm, có thể tiết lộ số phận bi thảm của một hành tinh.

con người bò Veronika sử dụng công cụ
