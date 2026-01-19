HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

"Thây ma” một hành tinh vừa hiện ra trên bầu trời?

Anh Thư

(NLĐO) - Kính viễn vọng đã ghi lại một cấu trúc màu đỏ khác thường giữa chòm sao Thiên Cầm, có thể tiết lộ số phận bi thảm của một hành tinh.

Theo Sci-News, một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế dẫn đầu bởi University College London (UCL) và Đại học Cardiff ở Anh đã phát hiện ra một cấu trúc dạng thanh màu đỏ, chứa lượng sắt nguyên tử tương đương với hành tinh láng giềng của chúng ta, nằm ngang trong lõi Tinh vân Chiếc Nhẫn (Ring Nebula).

Tinh vân Chiếc Nhẫn là một tinh vân hành tinh - cách gọi sai lầm từ xưa dành cho tàn dư của các ngôi sao đã hết nhiên liệu và trút bỏ lớp ngoài - nằm cách chúng ta 2.000 năm ánh sáng trong chòm sao Thiên Cầm (Lyra).

"Thây ma” một hành tinh vừa hiện ra trên bầu trời? - Ảnh 1.

Cấu trúc màu đỏ hiện ra giữa Tinh vân Chiếc Nhẫn có thể là "thây ma" của một hành tinh - Ảnh: MNRAS

Viết trên tạp chí khoa học Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, nhóm nghiên cứu cho biết chiều dài của cấu trúc giống như một đám mây sắt dài và hẹp này xấp xỉ 500 lần chiều dài quỹ đạo của Sao Diêm Vương quanh Mặt Trời

Cấu trúc này được phát hiện trong các quan sát thu được bằng thiết bị WEAVE mới trên kính viễn vọng William Herschel 4,2 m của nhóm Isaac Newton, đặt tại Tây Ban Nha.

Bản chất của cấu trúc này vẫn chưa rõ ràng, nhưng các nhà khoa học đã đưa ra 2 kịch bản khả thi.

Đầu tiên, nó có thể tiết lộ một điều gì đó mới mẻ về quá trình hình thành tinh vân này.

Kịch bản thứ hai - hấp dẫn hơn và có thể là thực tế hơn - cho rằng "đám mây sắt" có thể là một vòng cung plasma hình thành từ sự bốc hơi của một hành tinh đá bị cuốn vào ngôi sao mẹ trong quá trình nó sụp đổ.

"Chúng ta chắc chắn cần biết thêm nhiều điều nữa, đặc biệt là liệu có bất kỳ nguyên tố hóa học nào khác cùng tồn tại với sắt mới được phát hiện hay không, vì điều này có thể cho chúng ta biết loại mô hình nào phù hợp để theo đuổi - giáo sư Janet Drew từ UCL, đồng tác giả, nói với Sci-News.

Phát hiện 7 "xác ướp" nhưng không phải con người trong hang động Ả Rập Saudi

Phát hiện 7 “xác ướp” nhưng không phải con người trong hang động Ả Rập Saudi

(NLĐO) - Xác ướp lâu đời nhất trong số các xác ướp vừa được khai quật có niên đại lên tới hơn 4.200 năm. Nhưng chúng không phải con người.

Phát hiện mới liên quan đến Trái Đất

(NLĐO) - Mảnh vỏ Trái Đất bị mắc kẹt đang "cọ xát" với mảng kiến tạo Bắc Mỹ, đem lại một tin xấu.

Lộ diện bộ hài cốt cổ xưa nhất của "loài người thực thụ"

(NLĐO) - Bộ hài cốt hóa thạch hơn 2 triệu năm tuổi là bộ xương gần hoàn chỉnh đầu tiên của một loài người thuộc chi Homo của chúng ta.

tinh vân hành tinh Hành tinh thây ma tinh vân Thiên Cầm
