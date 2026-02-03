Một công ty điện từng lỗ gần 900 tỉ đồng, sau 1 năm lãi đột biến hơn 3.700 tỉ đồng

Tổng Công ty Phát điện 3 – EVNGENCO 3 (mã chứng khoán: PGV) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025 với kết quả kinh doanh đột biến: Doanh thu thuần đạt 12.689 tỉ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Điểm đáng chú ý là giá vốn trong kỳ giảm tới 10%, trong khi chi phí tài chính giảm mạnh 80%. Nhờ đó, EVNGENCO 3 ghi nhận lợi nhuận sau thuế 2.558 tỉ đồng – mức cao nhất từ trước đến nay, trái ngược hoàn toàn với khoản lỗ gần 417 tỉ đồng của cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần của doanh nghiệp này đạt 43.573 tỉ đồng, tăng 7% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.702 tỉ đồng, trong khi năm ngoái lỗ tới 875,5 tỉ đồng. Đây cũng là mức lợi nhuận cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của EVNGENCO 3.

Bên cạnh hoạt động sản xuất điện, nguồn thu tài chính cũng đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh của EVNGENCO 3.

Tính đến cuối năm 2025, EVNGENCO 3 nắm giữ hơn 3.600 tỉ đồng tiền gửi ngân hàng, tăng hơn 11% so với đầu năm. Nhờ đó, năm 2025, doanh nghiệp thu về gần 132 tỉ đồng tiền lãi ngân hàng, tương đương hơn 360 triệu đồng mỗi tháng.

EVNGENCO 3 vừa báo lãi cao kỷ lục

Tính đến nay, EVNGENCO 3 đang là doanh nghiệp ghi nhận lãi cao nhất trong ngành, vượt PV Power, Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhơn Trạch 2,…

Trước đó, tại hội nghị tổng kết công tác Đảng và chuyên môn năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026, ông Lê Văn Danh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc EVNGENCO3 - cho biết năm 2025, các nhà máy điện thuộc Genco3 vận hành an toàn, tin cậy, đáp ứng tốt yêu cầu của hệ thống điện, đặc biệt trong bối cảnh nguồn năng lượng tái tạo chiếm tỉ trọng ngày càng cao (khoảng 12,5% sản lượng điện toàn hệ thống).

Các Nhà máy điện Phú Mỹ đã vận hành linh hoạt, đáp ứng hiệu quả nhu cầu phụ tải giờ cao điểm khi các nguồn điện mặt trời dừng phát.

Trong điều kiện thủy văn thuận lợi, khối thủy điện đã đạt sản lượng điện 6,570 tỉ kWh (vượt 49% kế hoạch được giao).

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PGV trong phiên sáng 3-2 tiếp tục tăng gần 2%, giao dịch 25.600 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 30% so với đầu năm 2026.





