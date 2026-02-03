Một công ty điện từng lỗ gần 900 tỉ đồng, sau 1 năm lãi đột biến hơn 3.700 tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Một công ty điện từng lỗ gần 900 tỉ đồng, sau 1 năm lãi đột biến hơn 3.700 tỉ đồng

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Trong năm 2025, EVNGENCO 3 báo lãi sau thuế cao kỷ lục, đạt 3.702 tỉ đồng, trong khi năm ngoái lỗ tới 875,5 tỉ đồng.

Tổng Công ty Phát điện 3 – EVNGENCO 3 (mã chứng khoán: PGV) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025 với kết quả kinh doanh đột biến: Doanh thu thuần đạt 12.689 tỉ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Điểm đáng chú ý là giá vốn trong kỳ giảm tới 10%, trong khi chi phí tài chính giảm mạnh 80%. Nhờ đó, EVNGENCO 3 ghi nhận lợi nhuận sau thuế 2.558 tỉ đồng – mức cao nhất từ trước đến nay, trái ngược hoàn toàn với khoản lỗ gần 417 tỉ đồng của cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần của doanh nghiệp này đạt 43.573 tỉ đồng, tăng 7% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.702 tỉ đồng, trong khi năm ngoái lỗ tới 875,5 tỉ đồng. Đây cũng là mức lợi nhuận cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của EVNGENCO 3.

Bên cạnh hoạt động sản xuất điện, nguồn thu tài chính cũng đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh của EVNGENCO 3. 

Tính đến cuối năm 2025, EVNGENCO 3 nắm giữ hơn 3.600 tỉ đồng tiền gửi ngân hàng, tăng hơn 11% so với đầu năm. Nhờ đó, năm 2025, doanh nghiệp thu về gần 132 tỉ đồng tiền lãi ngân hàng, tương đương hơn 360 triệu đồng mỗi tháng.

Một công ty điện từng lỗ gần 900 tỉ đồng, sau 1 năm lãi đột biến hơn 3.700 tỉ đồng - Ảnh 1.

EVNGENCO 3 vừa báo lãi cao kỷ lục

Tính đến nay, EVNGENCO 3 đang là doanh nghiệp ghi nhận lãi cao nhất trong ngành, vượt PV Power, Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhơn Trạch 2,…

Trước đó, tại hội nghị tổng kết công tác Đảng và chuyên môn năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026, ông Lê Văn Danh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc EVNGENCO3 - cho biết năm 2025, các nhà máy điện thuộc Genco3 vận hành an toàn, tin cậy, đáp ứng tốt yêu cầu của hệ thống điện, đặc biệt trong bối cảnh nguồn năng lượng tái tạo chiếm tỉ trọng ngày càng cao (khoảng 12,5% sản lượng điện toàn hệ thống).

Các Nhà máy điện Phú Mỹ đã vận hành linh hoạt, đáp ứng hiệu quả nhu cầu phụ tải giờ cao điểm khi các nguồn điện mặt trời dừng phát.

Trong điều kiện thủy văn thuận lợi, khối thủy điện đã đạt sản lượng điện 6,570 tỉ kWh (vượt 49% kế hoạch được giao).

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PGV trong phiên sáng 3-2 tiếp tục tăng gần 2%, giao dịch 25.600 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 30% so với đầu năm 2026.


Tin liên quan

Tổng Công ty Điện lực TP HCM: Bảo đảm cấp điện ổn định dịp lễ, Tết

Tổng Công ty Điện lực TP HCM: Bảo đảm cấp điện ổn định dịp lễ, Tết

Các đơn vị trực thuộc EVNHCMC cần xây dựng và lập phương án bảo đảm cung cấp điện dịp Lễ Noel 2025, Tết Dương lịch 2026

Hé lộ thu nhập của nhân viên và lãnh đạo công ty Thủy điện Sông Ba Hạ, vượt mặt ông lớn

(NLĐO)- Nhờ kinh doanh khởi sắc, thu nhập của nhân viên Thủy điện Sông Ba Hạ đạt hơn 32,7 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 6 triệu đồng so với năm ngoái.

Các "ông lớn" đua nhau làm xe máy điện

Các hãng xe ngoại như Honda, Yamaha và cả SYM đều đang có chiến lược mở rộng mảng xe máy điện tại Việt Nam

điện lực cổ phiếu PGV EVNGENCO
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo