Tổng Công ty Điện lực TP HCM: Bảo đảm cấp điện ổn định dịp lễ, Tết

Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc không thực hiện công việc trên lưới mà phải cắt điện, làm mất điện cung cấp tới khách hàng trong các ngày Lễ Noel 2025 và Tết Dương lịch 2026 (trừ trường hợp xảy ra sự cố hoặc có yêu cầu đặc biệt). Thời gian cụ thể: Từ 0 giờ ngày 24 đến 24 giờ ngày 25-12-2025 và từ 0 giờ ngày 31-12-2025 đến 24 giờ ngày 1-1-2026.

Cung cấp điện ổn định, an toàn

Trước đó, EVNHCMC đã chỉ đạo các Công ty Điện lực, Công ty Lưới điện cao thế TP HCM thực hiện kiểm tra và xử lý kịp thời những khiếm khuyết trên lưới điện, phát quang cây xanh để bảo đảm an toàn hành lang tuyến dây, phục vụ cung cấp điện an toàn và ổn định trong các ngày lễ, Tết.

Các đơn vị trực thuộc EVNHCMC xây dựng và lập phương án bảo đảm cung cấp điện trong các ngày Lễ Noel 2025, Tết Dương lịch 2026, nhất là những địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa trên địa bàn TP HCM; tổ chức diễn tập đối với những nơi tổ chức lễ hội, khu vui chơi tập trung đông người. Các đơn vị trực thuộc lập lịch trực tăng cường, lịch trực lãnh đạo, trực vận hành sửa chữa điện 24/24 giờ trong các ngày này.

EVNHCMC cũng yêu cầu các đơn vị chấp hành nghiêm chế độ trực ban, bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt. Bên cạnh đó, bố trí đầy đủ vật tư, máy phát dự phòng, phương tiện và lực lượng để tiến hành xử lý nhanh chóng nếu có sự cố xảy ra.

Công nhân EVNHCMC tuyên truyền về việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm với người dân

Bảo đảm an toàn lưới điện

Các Công ty Điện lực phụ trách địa bàn trọng điểm, nơi tập trung nhiều lễ hội của năm, cũng đã triển khai thực hiện phương án bảo đảm điện ưu tiên cho địa điểm diễn ra các chuỗi sự kiện chính trị, văn hóa - văn nghệ…

Theo đó, Công ty Điện lực Sài Gòn đã lập phương án giữ điện ưu tiên cho 28 phụ tải đặc biệt và 8 khách hàng quan trọng. Những vị trí phụ tải phát sinh tạm thời phục vụ vui chơi giải trí trong các ngày Lễ Noel 2025, Tết Dương lịch 2026 và các hội nghị sẽ có phương án trực riêng theo yêu cầu của những ban, ngành chủ trì tổ chức.

EVNHCMC cũng chỉ đạo các Công ty Điện lực chủ động phối hợp với địa phương (tổ dân phố, công an, UBND phường - xã) tăng cường những biện pháp bảo vệ an ninh đối với các công trình điện; tuyên truyền nhằm ngăn ngừa, đồng thời xử lý nghiêm trường hợp bắn pháo giấy tráng kim loại và ném các vật lên đường dây, vi phạm hành lang tuyến dây. Thực hiện công tác bảo vệ an toàn phòng chống cháy nổ tại các khu vực trọng điểm về chính trị, kinh tế - xã hội.

EVNHCMC lưu ý các đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền địa phương bảo đảm an toàn điện tại nơi công cộng, khu dân cư, khu vui chơi giải trí, khu vực tổ chức hoạt động chào mừng Lễ Noel 2025 và Tết Dương lịch 2026.

Phòng tránh cháy nổ EVNHCMC cũng khuyến cáo người dân quan tâm, kiểm tra hệ thống điện trong nhà để bảo đảm an toàn, kịp thời thay thế khi có thiết bị hư hỏng. Người dân cần tắt hết các thiết bị điện khi ra khỏi nhà để bảo đảm an toàn, phòng tránh cháy nổ.



