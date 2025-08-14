Ngày 14-8, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty CP Khu Công nghiệp Long Khánh (trụ sở chính: Khu Công nghiệp Long Khánh, phường Bình Lộc).

Quyết định nêu rõ, Công ty CP Khu Công nghiệp Long Khánh đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Xả nước thải có chứa thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3 lần đến dưới 5 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 4.500 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 5.000 m³/ngày (24 giờ).

Theo đó, công ty đã xả nước thải có chứa thông số BOD 5 , vượt 4,5 lần so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

Bên cạnh đó, chủ khu công nghiệp còn bị phạt tăng thêm 20% của mức phạt tiền cao nhất đã chọn đối với hành vi nêu trên cho mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 1,5 đến dưới 3 lần. Cụ thể, phạt tăng thêm 20% của mức phạt tiền cao nhất đã chọn đối với hành vi xả nước thải đối với 1 thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật: thông số tổng Nitơ vượt 1,6 lần.

Đối với hành vi vi phạm trên, Công ty CP Khu Công nghiệp Long Khánh bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt gần 1,6 tỉ đồng.