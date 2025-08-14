HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Một công ty ở Đồng Nai bị xử phạt gần 1,6 tỉ đồng

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Xả nước thải vượt quy chuẩn, Công ty CP Khu Công nghiệp Long Khánh bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt gần 1,6 tỉ đồng

Ngày 14-8, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty CP Khu Công nghiệp Long Khánh (trụ sở chính: Khu Công nghiệp Long Khánh, phường Bình Lộc).

Quyết định nêu rõ, Công ty CP Khu Công nghiệp Long Khánh đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Xả nước thải có chứa thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3 lần đến dưới 5 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 4.500 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 5.000 m³/ngày (24 giờ).

Theo đó, công ty đã xả nước thải có chứa thông số BOD5, vượt 4,5 lần so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

Bên cạnh đó, chủ khu công nghiệp còn bị phạt tăng thêm 20% của mức phạt tiền cao nhất đã chọn đối với hành vi nêu trên cho mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 1,5 đến dưới 3 lần. Cụ thể, phạt tăng thêm 20% của mức phạt tiền cao nhất đã chọn đối với hành vi xả nước thải đối với 1 thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật: thông số tổng Nitơ vượt 1,6 lần.

Đối với hành vi vi phạm trên, Công ty CP Khu Công nghiệp Long Khánh bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt gần 1,6 tỉ đồng.

Tin liên quan

Mạnh tay xử phạt vi phạm môi trường

Mạnh tay xử phạt vi phạm môi trường

Thêm một quy định trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, nhất là ở nơi công cộng, vừa có hiệu lực thi hành. Song, ngay khi quy định này vừa được áp dụng thì lại làm dấy lên những băn khoăn về tính khả thi.

Vi phạm môi trường: Xử “trớt quớt”!

Vấn đề ô nhiễm môi trường và xử lý vi phạm gây nhiều bức xúc trong dân nhưng luật vẫn chưa quy định rõ điều này

Hải Dương: Hầu hết 117 cơ sở qua kiểm tra đều vi phạm môi trường, bị phạt trên 1 tỉ đồng

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long Khánh vi phạm môi trường tỉnh đồng nai khu công nghiệp xử phạt vi phạm bảo vệ môi trường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo