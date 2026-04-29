Một công ty ở Đồng Nai chi 1,5 tỉ đồng thưởng lễ 30-4 và 1-5 cho người lao động

Ngày 29-4, lãnh đạo Công ty Cổ phần Đồng Tiến cho biết đã chi 1,5 tỉ đồng thưởng lễ cho người lao động với mức 400.000 đồng/người nhân dịp Lễ 30-4 và Ngày Quốc tế lao động (1-5).

Ngoài ra, hướng tới lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2026, Công ty Cổ phần Đồng Tiến phối hợp với Công đoàn cơ sở xây dựng nhiều chương trình ý nghĩa, thiết thực nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Cụ thể, tặng quà cho mỗi đoàn viên với số tiền 150.000 đồng/người, tổng số tiền chi dự kiến là 555 triệu đồng. Công đoàn cơ sở tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi trường hợp 2 triệu đồng, dự kiến tổng số tiền chi là 90 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Đồng Tiến (Khu Công nghiệp Amata, Đồng Nai) hiện có gần 3.700 người lao động. Ngoài tiền thưởng và tặng quà, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và Đoàn Thanh niên còn phối hợp tổ chức hội thao với các môn thi như: Đá bóng mini, cầu lông, kéo co, đi cà kheo, chạy việt dã, đi xe đạp chậm.

Trong năm 2026, Ban lãnh đạo Công ty phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo tốt đời sống đoàn viên, người lao động. Năm 2026, công ty cũng đã ký kết các đơn hàng, đảm bảo tiếp tục ổn định sản xuất và việc làm cho người lao động.



