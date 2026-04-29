Lao động

Một công ty ở Đồng Nai chi 1,5 tỉ đồng thưởng lễ 30-4 và 1-5 cho người lao động

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Công ty Cổ phần Đồng Tiến chi 1,5 tỉ đồng thưởng Lễ 30-4 và 1-5 cho gần 3.700 người lao động

Ngày 29-4, lãnh đạo Công ty Cổ phần Đồng Tiến cho biết đã chi 1,5 tỉ đồng thưởng lễ cho người lao động với mức 400.000 đồng/người nhân dịp Lễ 30-4 và Ngày Quốc tế lao động (1-5).

Một công ty ở Đồng Nai chi 1,5 tỉ đồng thưởng lễ cho công nhân viên - Ảnh 1.

Ngoài ra, hướng tới lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2026, Công ty Cổ phần Đồng Tiến phối hợp với Công đoàn cơ sở xây dựng nhiều chương trình ý nghĩa, thiết thực nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Cụ thể, tặng quà cho mỗi đoàn viên với số tiền 150.000 đồng/người, tổng số tiền chi dự kiến là 555 triệu đồng. Công đoàn cơ sở tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi trường hợp 2 triệu đồng, dự kiến tổng số tiền chi là 90 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Đồng Tiến (Khu Công nghiệp Amata, Đồng Nai) hiện có gần 3.700 người lao động. Ngoài tiền thưởng và tặng quà, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và Đoàn Thanh niên còn phối hợp tổ chức hội thao với các môn thi như: Đá bóng mini, cầu lông, kéo co, đi cà kheo, chạy việt dã, đi xe đạp chậm.

Một công ty ở Đồng Nai chi 1,5 tỉ đồng thưởng lễ cho công nhân viên - Ảnh 2.

Một công ty ở Đồng Nai chi 1,5 tỉ đồng thưởng lễ cho công nhân viên - Ảnh 3.

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đồng Tiến chi tiền thưởng lễ cho người lao động

Trong năm 2026, Ban lãnh đạo Công ty phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo tốt đời sống đoàn viên, người lao động.

Năm 2026, công ty cũng đã ký kết các đơn hàng, đảm bảo tiếp tục ổn định sản xuất và việc làm cho người lao động.


Tiền thưởng lễ, Tết có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Tiền thưởng lễ, Tết có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

(NLĐO) - Tiền thưởng lễ, Tết nhiều người mong đợi, nhưng khi nào phải nộp thuế thu nhập cá nhân, khoản nào được miễn và quy định nhận thưởng hiện vật ra sao?

Được thưởng lễ 400.000 đồng/nguời, 42.000 công nhân rất phấn khởi

(NLĐO) - Tiền thưởng lễ Quốc khánh 400.000 đồng/người, tuy không lớn nhưng là niềm động viên đối với công nhân, giúp họ gắn bó với công ty.

Nhiều doanh nghiệp thưởng lễ giỗ Tổ

(NLĐ) - Tại hội nghị sơ kết “Phong trào mùa xuân” sáng 7-5, bà Bùi Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hóc Môn - TPHCM, cho biết: Qua triển khai phong trào, LĐLĐ huyện đã thành lập 30 CĐ cơ sở ngoài quốc doanh, phát triển 2.246 đoàn viên; có 150/189 doanh nghiệp (DN) ký kết thỏa ước tập thể (đạt tỉ lệ gần 80%).

người lao động tỉnh đồng nai Công ty Cổ phần Đồng Tiến thưởng lễ
