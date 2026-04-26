Kinh tế

Một công ty xổ số kiến thiết có thông báo “nóng” gửi các đại lý vé số

Tin - ảnh: Thu Tâm

(NLĐO) - Đây là động thái tiếp theo của công ty sau khi thực hiện theo công văn của Hội đồng Xổ số miền Nam và Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận

Chiều 26-4, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Thanh Phong – Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Tây Ninh – vừa ký thông báo "nóng" gửi đến các đại lý vé số của công ty.

Công ty xổ số miền Nam ra thông báo quan trọng tới các đại lý vé số 2026 - Ảnh 1.

Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Tây Ninh yêu cầu các đại lý của công ty thực hiện nghiêm nhiều nội dung, trong đó có việc bán vé số kèm theo việc tham gia các chương trình dự thưởng

Đây là động thái tiếp theo của công ty sau khi thực hiện theo công văn của Ban Thường trực Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam (gọi tắt là xổ số miền Nam) về việc vé xổ số kiến thiết truyền thống bán sai địa bàn; và công văn của Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận về việc phối hợp xử lý vi phạm phân phối vé xổ số không đúng địa bàn.

Theo đó, Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Tây Ninh yêu cầu các đại lý của công ty thực hiện nghiêm 3 nội dung quan trọng.

Thứ nhất, các đại lý thực hiện việc chấp hành quy định bán vé đúng thị trường xổ số miền Nam, phân phối vé xổ số thông qua hệ thống đại lý xổ số và bán trực tiếp cho khách hàng.

Các đại lý không được phân phối vé qua các kênh như điện thoại (cố định, di động), các thiết bị điện tử, internet và phương tiện viễn thông theo quy định của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số.

Thứ hai, các đại lý giữ ổn định thị trường kinh doanh vé xổ số kiến thiết truyền thống, mức giá trao đổi, mua bán phải phù hợp và hài hòa với lợi ích của đại lý các cấp và người bán vé số dạo.

Thứ ba, thực hiện theo Thông tư số 75/2013 của Bộ Tài chính, nghiêm cấm các hành vi khuyến mại trong hoạt động kinh doanh xổ số như: Giảm giá bán; tặng vé không thu tiền; tặng quà dưới hình thức hiện vật, bằng tiền hoặc phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định; tăng giá trị của các giải thưởng so với thể lệ tham gia dự thưởng và tỉ lệ trả thưởng theo quy định của nhà nước; bán vé số có kèm theo việc tham gia các chương trình dự thưởng…

Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Tây Ninh khẳng định nếu các đại lý không thực hiện đúng nội dung thông báo nêu trên thì công ty sẽ tiến hành điều chỉnh cắt giảm vé nhằm đảm bảo ổn định thị trường kinh doanh vé xổ số kiến thiết truyền thống.

Sáng 26-4, lộ diện nơi trúng 3 giải độc đắc xổ số miền Nam

Sáng 26-4, lộ diện nơi trúng 3 giải độc đắc xổ số miền Nam

(NLĐO) - Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 26-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.

