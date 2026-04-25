Sáng 25-4, lộ diện nơi trúng giải độc đắc 14 vé xổ số miền Nam

Sáng 25-4, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng ở TPHCM trúng giải độc đắc của một đài mở thưởng trước đó 2 ngày.

Giải độc đắc của vé số Bình Thuận trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Kế Đáo

Theo đó, vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng chiều 23-4, giải độc đắc (dãy số 154002) được xác định trúng tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho nhiều khách hàng trúng giải độc đắc tổng cộng 14 vé Bình Thuận là đại lý vé số Kế Đáo ở phường Bến Thành, TPHCM. Hiện, 2 vé Bình Thuận trúng giải độc đắc còn lại vẫn chưa xuất hiện chủ nhân may mắn.

Vé số Bình Dương, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng chiều 24-4, giải độc đắc (dãy số 171287) và giải an ủi cũng được xác định trúng tại TPHCM.

Tuy nhiên, đến sáng 25-4, chủ nhân trúng giải độc đắc 32 tỉ đồng và chủ nhân trúng giải an ủi của vé số Bình Dương vẫn chưa lộ diện.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Bình Dương cũng trúng tại TPHCM; còn giải độc đắc của vé số Bình Thuận trúng tại tỉnh Lâm Đồng.

Vé số Long An, Hậu Giang và Bình Phước là 3 trong 4 đài mở thưởng ngày 25-4. Ảnh: ĐLVS Thành Phát

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 25-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 4 đài là Long An, TPHCM, Hậu Giang và Bình Phước. Đây cũng là ngày duy nhất trong tuần có số đài mở thưởng nhiều nhất so với 6 ngày còn lại chỉ mở thưởng 3 đài.