Thời sự

Một cuộc gọi, gần 1 tỉ đồng “bốc hơi” khỏi tài khoản chủ doanh nghiệp

(NLĐO) - Một chủ doanh nghiệp tại Vĩnh Long bị lừa gần 1 tỉ đồng sau khi cài ứng dụng giả mạo do đối tượng tự xưng cán bộ thuế hướng dẫn qua điện thoại.

Ngày 8-5, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa tiếp nhận tố giác của cá nhân là chủ doanh nghiệp trên địa bàn bị đối tượng giả danh cán bộ cơ quan thuế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo trình báo, ngày 13-3, bà N.T.L.A (chủ doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực bất động sản tại Vĩnh Long) nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Đối tượng tự xưng là cán bộ thuế, thông báo về việc nhà nước đang có chính sách hỗ trợ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 8% xuống 6%, đồng thời cho biết sẽ có cán bộ liên hệ để hướng dẫn thực hiện thủ tục.

Doanh nghiệp Vĩnh Long mất gần 1 tỉ đồng sau cuộc gọi lừa đảo giảm thuế - Ảnh 1.

Ngành thuế đã có cảnh báo việc giả danh cán bộ thuế nhằm chiếm đoạt tài sản

Chỉ sau khoảng 20 phút, một đối tượng khác tiếp tục gọi điện, xưng là "Thanh tra thuế" phụ trách doanh nghiệp, yêu cầu bà A. tải một ứng dụng có tên "Chính Phủ" thông qua đường link được gửi qua ứng dụng Zalo để thực hiện đăng ký dịch vụ liên quan đến kho bạc nhà nước. Trong quá trình thao tác, bà được yêu cầu thực hiện xác thực khuôn mặt để hoàn tất thủ tục.

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn, điện thoại của bà A. xuất hiện dấu hiệu bất thường như nóng máy, không thể đăng nhập vào các ứng dụng. Nhận thấy có dấu hiệu bị chiếm quyền điều khiển thiết bị, bà đã nhanh chóng liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản. Tuy nhiên, kiểm tra sau đó cho thấy tài khoản thấu chi của bà A. đã bị thực hiện 2 giao dịch chuyển tiền với tổng số tiền lên đến 980 triệu đồng.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo người dân và chủ doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn từ số lạ tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước.

Tuyệt đối không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc từ các đường link được gửi qua mạng xã hội; không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai.

Đồng thời, không thực hiện các yêu cầu xác thực khuôn mặt hoặc chia sẻ quyền truy cập thiết bị khi chưa xác minh rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn bị lừa đảo hoặc thiết bị có biểu hiện bất thường, người dân cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng để khóa tài khoản, đồng thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Mỗi người dân, doanh nghiệp cần chủ động tự trang bị kiến thức, nâng cao ý thức cảnh giác để góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng.

Ngăn chặn lừa đảo qua mạng từ gốc

Ngăn chặn lừa đảo qua mạng từ gốc

Lừa đảo qua mạng ngày càng gia tăng, đặt ra yêu cầu cấp bách phải tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn từ gốc loại tội phạm này

Chủ tịch xã cùng công an ngăn chặn một vụ lừa đảo qua mạng

Ngày 5-11, Công an TP Hải Phòng cho biết ông Trần Xuân Kiều, Chủ tịch UBND xã Mao Điền vừa cùng lực lượng công an xã kịp thời ngăn chặn 1 vụ lừa đảo qua mạng

Đề nghị công khai các thủ đoạn lừa đảo qua mạng để người dân cảnh giác, phòng tránh

(NLĐO)- Ngày 7-2, tiếp tục phiên họp thứ 42, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến Công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 1-2025

