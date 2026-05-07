Pháp luật

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 3.000 tỉ đồng mỗi năm

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Công an Quảng Trị triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, bắt 61 người, số tiền chiếm đoạt ước hơn 3.000 tỉ đồng/năm.

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 3.000 tỉ đồng mỗi năm - Ảnh 1.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ

Ngày 7-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên quốc gia, bắt giữ 61 người liên quan.

Theo cơ quan điều tra, đường dây này đặt trụ sở hoạt động tại Campuchia, chuyên nhắm vào phụ nữ trung niên để lừa đảo thông qua hình thức đầu tư tiền ảo, ngoại hối trên các website giả mạo.

Các nghi phạm bị cáo buộc thu thập trái phép thông tin cá nhân của nạn nhân, sau đó chủ động kết bạn, nhắn tin, gọi điện làm quen bằng những kịch bản được chuẩn bị kỹ nhằm tạo lòng tin.

Khi nạn nhân "sập bẫy", nhóm này dụ dỗ tham gia đầu tư qua các trang web như "cme-trading.online", "cmetradingvn.com" với giao diện được thiết kế chuyên nghiệp. Ban đầu, các đối tượng tạo ra các khoản lợi nhuận ảo để kích thích lòng tin và tâm lý muốn sinh lời nhanh của bị hại, rồi tiếp tục dẫn dụ chuyển thêm tiền để chiếm đoạt.

Công an xác định đường dây hoạt động có tổ chức, phân công vai trò chặt chẽ. Các nghi phạm đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau như quản lý, phiên dịch cho chủ người Trung Quốc, tổ trưởng, tổ viên, phụ trách sàng lọc dữ liệu, cung cấp tài khoản mạng xã hội, nạp tiền và mua sim điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội.

Bằng thủ đoạn tinh vi, nhóm này được cho là đã lừa đảo hàng trăm người trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 3.000 tỉ đồng mỗi năm. Riêng tại Quảng Trị, một nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỉ đồng.

Để đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ cùng công an nhiều tỉnh, thành triển khai 8 tổ công tác, triệu tập và bắt giữ các nghi phạm khi vừa nhập cảnh về Việt Nam.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố 61 bị can về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vai trò của hàng chục người khác có liên quan.

Hiện ban chuyên án đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các nghi phạm theo quy định pháp luật.

Khoảnh khắc xe buýt vượt ẩu trên đèo Cùa, Quảng Trị

(NLĐO) - Tài xế xe buýt vượt ẩu trên đường đèo đã bị lập biên bản xử phạt sau phản ánh của người dân

Vụ án mạng rúng động ở Quảng Trị: Nghi con trai sát hại mẹ

(NLĐO) - Vụ án mạng xảy ra tại phường Đồng Hới (Quảng Trị) khiến người vợ tử vong, chồng bị thương. Nghi phạm là con trai nạn nhân đã bị bắt giữ.

Công an tỉnh Quảng Trị truy tìm người đàn ông có tên Dương Việt Hùng

(NLĐO) - Công an Quảng Trị phát thông báo truy tìm Dương Việt Hùng, người liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại xã Phú Trạch trong nhiều tháng

