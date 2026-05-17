HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Một cựu cán bộ Ban giải phóng mặt bằng bị bắt

Tr.Đức

(NLĐO)- Không có chức năng, nhiệm vụ thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng Bách đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo

Ngày 17-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Công Sơn Bách, nguyên cán bộ Ban giải phóng mặt bằng thuộc UBND TP Hải Dương (cũ), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hải Phòng khởi tố nguyên cán bộ liên quan Đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất - Ảnh 1.

Các cơ quan công bố các quyết định đối với Phạm Công Sơn Bách

Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, khoảng tháng 7-2024, Phạm Công Sơn Bách, khi đó là cán bộ Ban giải phóng mặt bằng UBND TP Hải Dương (cũ), mặc dù không có chức năng, nhiệm vụ trong việc thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng đã đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân có các mối quan hệ quen biết, có thể giúp bị hại chuyển đổi mục đích sử dụng đất, với chi phí 180 triệu đồng.

Tin tưởng vào thông tin do Bách đưa ra, bị hại đã giao cho Bách số tiền trên để nhờ Bách giúp chuyển đổi mục đích sử dụng đất, từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Bách không thực hiện bất kỳ thủ tục pháp lý nào như đã cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền này vào mục đích cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bách.

Đến ngày 15-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã thi hành lệnh bắt tạm giam Bách để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Nhiều vụ “vượt thẩm quyền” ở Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh

Nhiều vụ “vượt thẩm quyền” ở Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh

(NLĐO) - Thanh tra kết luận trình tự, thủ tục lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại dự án nâng cấp Quốc lộ 50 trên địa bàn huyện Bình Chánh có nhiều sai sót.

Lãnh đạo Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1, giúp giám đốc ngân hàng kiếm tiền phi pháp

(NLĐO) - Lợi dụng vị trí công tác, giám đốc GPBank TP HCM nhờ lãnh đạo Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 (TP HCM) dùng tiền đền bù dự án bảo lãnh hồ sơ vay vốn trái pháp luật và âm mưu chiếm đoạt 10,5 tỉ đồng

Bắt Phó giám đốc Ban Giải phóng mặt bằng và tái định cư TP Thanh Hóa

(NLĐO)- Sáng nay 17-7, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành bắt tạm giam ông Tống Quang Thái, Phó giám đốc Ban Giải phóng mặt bằng và tái định cư TP Thanh Hóa, để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

giải phóng mặt bằng cán bộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản gian dối
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo