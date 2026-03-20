Pháp luật

5 cựu giám đốc gây ra loạt sai phạm đào tạo lái xe ở TPHCM lãnh án

Trần Thái

(NLĐO) - Tùy theo mức độ, vai trò, tòa án tuyên phạt 30 bị cáo từ 1 đến 4 tội danh.

Ngày 20-3, sau nhiều ngày xét xử, TAND TPHCM tuyên án đối với 30 bị cáo trong vụ án sai phạm tại các trung tâm đào tạo lái xe thuộc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải (GTVT) Trung ương III.

Phạm tội có tổ chức

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài (suốt những năm 2021-2022) và có hệ thống tại 5 trung tâm trực thuộc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III (sai phạm tại một trung tâm khác thuộc trường này đã được tách ra xử lý riêng).

Theo đó, các lãnh đạo tại 5 trung tâm này cùng với ban lãnh đạo nhà trường đã bị xác định là không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, lợi dụng chức vụ để thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại tổng cộng hơn 44,5 tỉ đồng.

5 cựu giám đốc gây ra loạt sai phạm đào tạo lái xe ở TPHCM lãnh án - Ảnh 1.

Các bị cáo tại toà

Theo nội dung vụ án, có tổng cộng 16.090 học viên được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề lái xe ô tô sai quy định tại 4 trung tâm thuộc Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III. Cụ thể, Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới Giao thông vận tải: 3.854 học viên; Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe: 4.625 học viên; Trung tâm Ứng dụng Khoa học công nghệ và Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng: 3.067 học viên; Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới Giao thông vận tải Thuận An: 4.544 học viên.

Trung tâm thứ 5 là Trung tâm Đào tạo lái xe bị kết tội trong việc giả mạo hồ sơ giảng dạy và gian lận tài chính. Cụ thể, để hợp thức hóa số giờ giảng dạy và tạo nguồn quỹ ngoài sổ sách, trung tâm này đã lập khống 227 bộ hợp đồng giảng dạy với thông tin của 24 cá nhân làm giáo viên thỉnh giảng. Đây còn là đơn vị đã giả mạo chữ ký để hợp thức hóa hàng trăm bộ hồ sơ giảng dạy và mua khống 393 hóa đơn xăng dầu với số tiền chuyển đi hơn 17 tỉ đồng. Tiền từ việc mua hóa đơn khống sau khi trừ phí và chi hoa hồng được đưa về trung tâm để làm quỹ ngoài sổ sách (hơn 5,3 tỉ đồng), trong đó các bị can khai nhận đã chia nhau hưởng lợi. 

Phân hoá trách nhiệm, tuyên nhiều mức án

HĐXX nhận định các bị cáo đã phạm 4 tội danh gồm: "Giả mạo trong công tác", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" và "Đưa hối lộ".

Trong đó, hai lãnh đạo chủ chốt tại Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới là Hồ Văn Búp (cựu giám đốc) bị tuyên phạt 26 năm tù, Nguyễn Văn Dương (cựu phó giám đốc) bị tuyên phạt 25 năm tù.

Ngoài ra, 6 bị cáo phạm 3 tội danh là các giám đốc trung tâm và cán bộ quản lý liên quan đến hành vi đào tạo khống, lập hồ sơ và sử dụng hóa đơn xăng dầu giả, gồm: Đậu Xuân Văn, Hồ Chí Cường, Trịnh Ngọc Chuẩn, Lê Thanh Hải và Nguyễn Văn Hưng.

Bên cạnh đó, 8 bị cáo phạm 2 tội danh do giả mạo hồ sơ chuyên môn hoặc sai phạm trong quản lý tài chính thông qua hóa đơn. 14 bị cáo còn lại bị tuyên án về 1 tội danh.

Các bị cáo bị tuyên phạt từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 21 năm tù; 3 bị cáo bị phạt tiền.

Về dân sự, buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính, sung công quỹ nhà nước.

Giá phải trả cho sai phạm trong đào tạo lái xe

(NLĐO) - VKSND TPHCM đề nghị mức án cao nhất đến 30 năm tù và kiến nghị thu hồi toàn bộ số tiền hưởng lợi, chấn chỉnh công tác đào tạo lái xe.

Chiêu trò "đào tạo" lái xe "học nhanh - thi nhanh", giáo viên đánh dấu sẵn đáp án

(NLĐO) - Đây là những "tuyệt chiêu" giúp 4.625 học viên có chứng chỉ sơ cấp nghề lái xe mà không cần học.

Đại án "phù phép" hơn 16.000 hồ sơ lái xe tại TPHCM

(NLĐO) - 5 trung tâm đào tạo lái xe tại TPHCM đã thực hiện sai phạm có hệ thống khi hợp thức hóa 16.090 chứng chỉ sơ cấp nghề trái quy định.

lái xe
