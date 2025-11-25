HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Một cựu phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng bị bắt

Tr.Đức

(NLĐO)- Đang nợ tiền của nhiều người nên Trần Thị Thuỳ Linh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền giải ngân cho khoản vay của anh T.T.N..

Ngày 24-11, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng và lệnh khám xét đối với Trần Thị Thùy Linh (SN 1987, trú tại tổ 8, khu Nam Sơn, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh), nguyên phó giám đốc, trưởng phòng giao dịch một chi nhánh ngân hàng tại Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Bắt nguyên phó giám đốc ngân hàng vì Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Thùy Linh

Trước đó, tháng 4-2025, anh T.T.N. liên hệ với Trần Thị Thùy Linh để làm thủ tục vay vốn có thế chấp tài sản. 

Thời điểm này, do đang nợ tiền của nhiều người nên Linh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền giải ngân cho khoản vay của anh T.T.N.. Sau đó, Linh đã lập hồ sơ cho anh T.T.N. ký, tự ý thêm số tài khoản bên thứ ba nhận tiền giải ngân, rồi chiếm đoạt 950 triệu đồng để sử dụng cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Thùy Linh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan điều tra đề nghị ai là bị hại của Trần Thị Thùy Linh liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh để được hướng dẫn, giải quyết.

Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng

Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng

(NLĐO) - Lợi dụng uy tín là giám đốc phòng giao dịch ngân hàng, Võ Hoàng Long ở Hà Tĩnh đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỉ đồng của nhiều nạn nhân.

Khánh Hòa: Bắt nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Agribank liên quan tham ô 55 tỷ đồng

(NLĐO)- Hai lãnh đạo Phòng giao dịch Ninh Diêm của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) bị bắt vì ký vào các giấy tờ để một nhân viên chiếm đoạt 55 tỉ đồng của khách hàng

Truy nã một giám đốc phòng giao dịch ngân hàng ở TP HCM

(NLĐO) – Một giám đốc phòng giao dịch ngân hàng đã lợi dụng kẻ hở trong quá trình áp giải tiền, chiếm đoạt tiền tỉ rồi bỏ trốn.

khởi tố vụ án giao dịch ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản Giám đốc phòng giao dịch
