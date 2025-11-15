Một đại dự án đô thị ven sông ở Đồng Nai tái khởi động toàn diện

Ngày 15-11, Tập đoàn Novaland công bố kế hoạch hoàn thiện khu đại đô thị sinh thái ven sông Aqua City sau khi toàn bộ vướng mắc pháp lý của dự án được tháo gỡ.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đánh giá cao nỗ lực và tinh thần cầu thị của Tập đoàn Novaland trong việc đồng hành cùng chính quyền địa phương hoàn thiện pháp lý của Dự án Aqua City, đưa dự án trở lại đúng hướng.

Ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu

“Chúng tôi đánh giá cao tinh thần hợp tác, sự kiên trì và trách nhiệm của Tập đoàn Novaland trong quá trình đồng hành cùng chính quyền tháo gỡ khó khăn, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước - doanh nghiệp - người dân. Aqua City là một trong những dự án trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt trong chiến lược phát triển đô thị của tỉnh, được kỳ vọng góp phần định hình diện mạo chuỗi đô thị ven sông hiện đại, thúc đẩy phát triển hạ tầng - kinh tế - xã hội - du lịch - dịch vụ”- ông Võ Tấn Đức nhấn mạnh.

Ông Võ Tấn Đức cho biết tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai dự án hiệu quả, đúng quy định, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho người dân, trở thành điểm nhấn phát triển bền vững của địa phương. Lãnh đạo tỉnh cũng kỳ vọng doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, mở rộng đầu tư, triển khai thêm nhiều dự án quy mô, chất lượng tại Đồng Nai.

Ông Dương Văn Bắc, Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland chia sẻ nhờ sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và tinh thần hỗ trợ tối đa từ lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của địa phương, Dự án Aqua City đã vượt qua giai đoạn khó khăn. Vào cuối tháng 6-2025, cơ quan chức năng đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 cho các dự án thành phần, đánh dấu việc hoàn tất tháo gỡ toàn bộ vướng mắc pháp lý của dự án. Đây là bước ngoặt lớn giúp dự án tái khởi động toàn diện.

Một góc dự án Aqua City

Theo đại diện Tập đoàn Novaland, tính đến thời điểm hiện tại, các ngân hàng và tổ chức tài chính đã giải ngân và cam kết cấp thêm hơn 18.000 tỉ đồng để chủ đầu tư có dòng tiền tiếp tục triển khai dự án. Hơn 1.000 căn nhà phố và biệt thự đã được bàn giao cho khách hàng; gần 2.400 bất động sản tại dự án đã được phép ký hợp đồng mua bán.

Đồng thời, Aqua City đã đưa vào vận hành nhiều công trình tiện ích trọng điểm, mang lại sức sống mới cho toàn khu đô thị như: Citigym Lifestyle Center, tổ hợp quảng trường - bến du thuyền Aqua Marina, Nova Mall, Trung tâm an ninh và hệ thống clubhouse.

Thời gian tới, tập đoàn sẽ tập trung toàn lực để đưa dự án về đích theo đúng kế hoạch. Cụ thể, dự kiến toàn bộ khu đô thị Aqua City sẽ thi công hoàn thiện trong năm 2026, đồng thời bàn giao sổ hồng cho hơn 700 cư dân và khách hàng.

Với lộ trình như trên, giai đoạn 2025-2028, Aqua City sẽ nộp ngân sách Nhà nước khoảng 23.000 tỉ đồng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.



