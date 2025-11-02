HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Họp về Nghị quyết 68, Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc lĩnh vực đất đai

Minh Chiến

(NLĐO)- Sau gần 6 tháng ban hành Nghị quyết 68, tinh thần khởi sự kinh doanh được thúc đẩy và lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Chiều 1-11, chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết 68 ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền để quán triệt sâu rộng hơn nữa Nghị quyết 68.

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực đất đai Theo Nghị quyết 68 - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, phải đảm bảo nguồn lực, ưu tiên bố trí đầy đủ về tài chính, nhân lực; lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, lấy nguồn lực nhà nước để kích hoạt mọi nguồn lực của nhân dân, của doanh nghiệp.

Bộ Tài chính đảm bảo kinh phí triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh từ nguồn ngân sách Trung ương. Các địa phương chủ động bố trí, lồng ghép kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Liên quan đến các đề xuất của các doanh nghiệp tư nhân về tham gia vào các dự án lớn, quan trọng quốc gia, trong đó có cả các dự án đường sắt, lĩnh vực quốc phòng…, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết các bộ, các ngành đã chuẩn bị rất tích cực và làm việc với các doanh nghiệp.

Đề nghị các doanh nghiệp tích cực tham gia phát triển nhà ở xã hội, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng khẩn trương trình ban hành Nghị quyết của Chính phủ để huy động nguồn lực của các doanh nghiệp để góp phần tăng nguồn cung, giảm giá thành nhà ở cho người dân.

Về một số nhiệm vụ trước mắt, Thủ tướng giao Bộ Tài chính trong tháng 11 này, cần hoàn thiện, trình nghị định hướng dẫn chính sách hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp vay vốn thực hiện dự án xanh, tuần hoàn, ứng dụng tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) thông qua các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

Đồng thời, hoàn thành nghị định về hoạt động quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tháng 12; xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành và chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiêu biểu, tiên phong; xây dựng, vận hành cổng đầu tư một cửa quốc gia.

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực đất đai Theo Nghị quyết 68 - Ảnh 2.

Lãnh đạo các bộ, ngành dự phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Đối với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, kết nối với trung tâm dữ liệu quốc gia và ban hành các quy định quản lý, vận hành và khai thác trong tháng 12-2025.

Cơ quan này cũng được giao phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để trình nghị quyết của Quốc hội tháo gỡ các vướng mắc liên quan vấn đề đất đai.

Bộ Tư pháp cần khẩn trương hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ đề án xây dựng chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh gắn với bản sắc dân tộc và tiếp cận tinh hoa văn hóa kinh doanh của thế giới; khẩn trương trình Bộ Chính trị đề án chấn hưng văn hóa để phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí và huy động nguồn lực của tư nhân.

Đối với các nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành trong năm 2026, Thủ tướng lưu cần ý làm rõ tác động của mỗi nhiệm vụ đối với từng đối tượng hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, doanh nghiệp lớn, bảo đảm đồng bộ.

Theo các báo cáo, ý kiến tại phiên họp, đến nay, 34/34 địa phương và 21 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã hoàn thành việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 68, Nghị quyết số 198 của Quốc hội và Chương trình hành động của Chính phủ. Đến nay, cơ bản các cơ quan Trung ương và địa phương đã hoàn thành 29/43 nhiệm vụ của năm 2025 (đạt hơn 67%).

Theo đánh giá chung tại phiên họp, sau gần 6 tháng ban hành Nghị quyết 68, đã có sự chuyển biến hết sức tích cực, sự thay đổi đáng kể trong tư duy, nhận thức của toàn xã hội từ cấp Trung ương đến địa phương, tổ chức hiệp hội, người dân và bản thân cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh về phát triển kinh tế tư nhân; tinh thần khởi sự kinh doanh được thúc đẩy và lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng mạnh. Lũy kế đến ngày 24-10, cả nước đã có trên 1 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế.

Tin liên quan

Hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026

Hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026

Tại phiên họp Quốc hội chiều 29-10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng tham gia giải trình làm rõ những vấn đề các đại biểu quan tâm.

Sử dụng VNeID để xác nhận thông tin đất đai

(NLĐO) - Ứng dụng VNeID sẽ thêm các tiện ích để người dân có thể xác nhận thông tin đất đai, tạo thuận tiện và minh bạch.

"Thời gian là vàng ngọc", Thủ tướng chỉ đạo cấp bách hoàn thiện dữ liệu đất đai, nhà ở

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tranh thủ "từng ngày, từng giờ" để thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phát triển kinh tế hỗ trợ doanh nghiệp thủ tướng phạm minh chính hộ kinh doanh kinh tế tư nhân nghị quyết 68
