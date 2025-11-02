Một đại gia bất động sản vẫn kiên định với "nhà vừa túi tiền" dù nhiều nơi đã vượt 100 triệu đồng/m2

Ngày 2-11, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bcons (Bcons) tổ chức khai trương Trung tâm Thương mại Bcons City, tọa lạc ngay trong khuôn viên dự án Bcons City trên đường Thống Nhất (phường Đông Hòa, TP HCM).

Dự án có vị trí thuận lợi khi liền kề Đại học Quốc gia TP HCM, gần bến xe Miền Đông mới và các tuyến metro trọng điểm, tạo lợi thế lớn về giao thông. Mức giá bán trung bình của căn hộ chỉ từ 2–2,5 tỉ đồng cho căn hộ 1–2 phòng ngủ, phù hợp với người có thu nhập trung bình khá.

Chia sẻ với Báo Người Lao Động, ông Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT Bcons, cho biết việc đầu tư các công trình tiện ích tại dự án này hướng đến mục tiêu duy nhất là “phục vụ người dân ở thật”.

Ông nhấn mạnh triết lý của Bcons là “kiến tạo giá trị thật”, nên tất cả các dự án đều được xây dựng để phục vụ nhu cầu an cư thay vì đầu cơ. “Chính vì thế, ngay sau khi bàn giao, dự án đã nhanh chóng lấp đầy 100% cư dân sinh sống” - ông Thạch nói.

Dự án Bcons City đã lắp đầy 100% cư dân

Theo ông Lê Như Thạch, trong bối cảnh chi phí đầu vào leo thang, Bcons vẫn kiên định phát triển nhà ở vừa túi tiền, bảo đảm chất lượng sống và tiện ích cho cư dân. “Chúng tôi sinh ra trong thời kỳ khó khăn, hiểu rõ ước mơ có một căn nhà của người thu nhập thấp. Vì vậy, Bcons làm nhà để người dân ở thật, chứ không chạy theo đầu cơ hay lợi nhuận ngắn hạn” - ông chia sẻ.

Trước câu hỏi về việc nhiều chủ đầu tư tăng giá bán căn hộ vượt mốc 100 triệu đồng/m², ông Thạch khẳng định Bcons không thay đổi chiến lược. “Nếu có điều chỉnh giá, đó chỉ là do chi phí đầu vào tăng, đặc biệt là thuế và chi phí xin chấp thuận chủ trương đầu tư. Nhưng triết lý của chúng tôi không đổi: nhà ở thật, giá trị thật, giá bán phải vừa sức mua” - ông nhấn mạnh.

Giải thích về khả năng kiểm soát chi phí, ông Thạch cho biết Bcons sở hữu hệ sinh thái 5–6 công ty thành viên, trực tiếp đảm nhận từ thi công, bán hàng, đến quản lý vận hành. Nhờ đó, mỗi công ty chỉ cần một phần lợi nhuận nhỏ để duy trì hoạt động, giúp giảm giá thành tổng thể và giữ được giá bán hợp lý. “Bcons không xây nhà để khoe vẻ hào nhoáng bên ngoài, mà tập trung vào chất lượng bên trong căn hộ – nơi cư dân thật sự cảm nhận được giá trị sống” - ông nói thêm.

Ông Thạch cho rằng chính sách hỗ trợ của Chính phủ sẽ là yếu tố quan trọng giúp hạ nhiệt giá nhà ở. “Nếu tăng được nguồn cung thật, đặc biệt là phân khúc vừa túi tiền, giá bất động sản chắc chắn sẽ dần ổn định” - ông nhận định.

Hiện Bcons đang triển khai thêm hai dự án mới tại Bình Dương, với tổng cộng 3.600 căn hộ. Các dự án này tiếp tục theo định hướng nhà ở giá trị thật, giá bán hợp lý, giúp nhiều người có cơ hội an cư trong tầm tay — qua đó củng cố vị thế của Bcons như một trong những doanh nghiệp tiên phong của thị trường nhà ở “vừa túi tiền” phía Nam.