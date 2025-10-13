HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chuyện chưa kể về ông chủ doanh nghiệp chuyên làm "nhà ở vừa túi tiền"

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Bằng trải nghiệm của cá nhân mình, chủ tịch Bcons nhận thấy việc sở hữu một căn nhà ở đô thị là ước mơ khó với nhiều người vì giá nhà quá cao.

Sáng 13-10, Báo Người Lao Động tổ chức Talkshow "Doanh nhân đồng hành cùng sự phát triển TP HCM và cả nước", trong chuỗi chương trình chào mừng 21 năm ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, chủ đề xuyên suốt là "Doanh nhân Việt Nam - Khát vọng và hành động".

Mô hình “6 trong 1” cho người có nhu cầu ở thực

Tại chương trình, TS Lê Như Thạch - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons, giảng viên ĐH Bách khoa TP HCM - đã kể về hành trình từ khi rời quê lên TP HCM học tập và lập nghiệp. 

Ông Thạch cho biết mình từng ước mơ trở thành kỹ sư xây dựng và thi vào Khoa Xây dựng, -Trường ĐH Bách khoa TP HCM. Khi tốt nghiệp, ông được trường giữ lại làm giảng viên. Đến giờ, ông đi dạy ở trường này, đồng thời là một doanh nhân.

Chuyện chưa kể về ông Chủ doanh nghiệp nhà ở vừa túi tiền cho người Việt - Ảnh 1.

TS Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons

Bằng trải nghiệm cá nhân, ông Thạch nhận thấy việc sở hữu một căn nhà ở đô thị là ước mơ khó với nhiều người vì giá quá cao. Ông cho rằng việc phát triển nhà ở phù hợp với thu nhập của người dân cũng là cách thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Từ đó, ông Thạch thành lập Bcons và lên ý tưởng phát triển phân khúc nhà ở vừa túi tiền, giúp người dân có cơ hội an cư, lập nghiệp. Bcons triển khai mô hình “6 trong 1” – tự thiết kế, thi công, quản lý dự án, bán hàng, quản lý sau bán hàng và vận hành nhằm cắt giảm chi phí trung gian, giảm giá thành sản phẩm. Nhờ đó, đến nay, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành hơn 15.000 căn hộ, phần lớn dành cho người có nhu cầu ở thực.

“Chúng tôi tập trung phát triển các căn hộ vừa phải, đầy đủ tiện nghi nhưng giá hợp lý, để người trẻ có thể mua được nhà. Khi càng nhiều người có nơi an cư, xã hội sẽ càng ổn định và phát triển bền vững" - TS Lê Như Thạch nhận xét.

Phát triển bền vững cho xã hội

Bà Ngô Bích Quyên, Giám đốc điều hành Công ty CP Vạn Sơn Thịnh Phát (sở hữu thương hiệu Organicfood), cho rằng trong bối cảnh kinh tế phát triển, người tiêu dùng Việt Nam ngày càng có ý thức hơn, không chỉ quan tâm đến chất lượng sản phẩm mà còn chú ý doanh nghiệp đã đóng góp gì cho xã hội và môi trường.

Theo bà Quyên, phát triển sản phẩm hữu cơ mang lại lợi ích kép, vừa tạo giá trị kinh tế, vừa bảo vệ đất, nước và sức khỏe người dân, hướng tới nền nông nghiệp xanh, bền vững.

Chuyện chưa kể về ông Chủ doanh nghiệp nhà ở vừa túi tiền cho người Việt - Ảnh 2.

Bà Ngô Bích Quyên, Giám đốc điều hành Công ty CP Vạn Sơn Thịnh Phát (sở hữu thương hiệu Organicfood)

Để đạt chứng nhận hữu cơ, doanh nghiệp phải đầu tư dài hạn và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế như USDA (Mỹ), EU Organic (châu Âu) hay chứng nhận Việt Nam.

Bà Quyên cho biết các chương trình như Fairtrade (Thương mại công bằng) giúp đảm bảo quyền lợi nông dân, khi mỗi sản phẩm bán ra đều trích lợi nhuận hỗ trợ họ.

“Doanh nghiệp ngày nay không chỉ hướng đến lợi nhuận mà còn phải tạo việc làm, bảo đảm sức khỏe người lao động và góp phần phát triển bền vững cho xã hội" - bà Quyên nhấn mạnh.

Chuyện chưa kể về ông Chủ doanh nghiệp nhà ở vừa túi tiền cho người Việt - Ảnh 3.

Các doanh nhân chia sẻ tại Talkshow "Doanh nhân đồng hành cùng sự phát triển TP HCM và cả nước" do Báo Người Lao Động tổ chức sáng 13-10

Trách nhiệm với xã hội

Theo ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vina T&T Group, sự phát triển của doanh nghiệp luôn gắn liền với trách nhiệm xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực nông sản xuất khẩu.

Ông Tùng cho hay mỗi container hàng của Vina T&T không chỉ là doanh thu mà còn là thành quả của hàng ngàn nông dân sau một năm canh tác.

Chuyện chưa kể về ông Chủ doanh nghiệp nhà ở vừa túi tiền cho người Việt - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Vina T&T Group

Vì vậy, doanh nghiệp luôn hướng dẫn người dân sản xuất đạt tiêu chuẩn cao, bảo đảm an toàn để xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ, Úc… giúp họ có thu nhập ổn định, tái đầu tư cho vụ mùa sau.

Ông Tùng cũng nhắc lại giai đoạn dịch COVID-19, khi nông sản bị ùn ứ, Vina T&T đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan trực tiếp thu mua, đưa hàng về cấp đông chờ xuất khẩu sau dịch.

“Dù rất khó khăn nhưng đó là trách nhiệm mà chúng tôi không thể né tránh. Doanh nghiệp chỉ thật sự lớn mạnh khi phát triển cùng cộng đồng và nông dân" - ông Tùng nhấn mạnh.

Talkshow "Doanh nhân đồng hành cùng sự phát triển TP HCM và cả nước"

Talkshow "Doanh nhân đồng hành cùng sự phát triển TP HCM và cả nước"

Talkshow nằm trong chuỗi chương trình chào mừng 21 năm ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, chủ đề xuyên suốt là "Doanh nhân Việt Nam - Khát vọng và hành động

Giải phóng năng lượng doanh nhân

Đất nước có nhiều người tài với khát vọng vươn lên nhưng thể chế chưa đủ "rộng" và "tinh" để năng lượng ấy được giải phóng, bung nở trọn vẹn...

ĐỜI DOANH NHÂN

Những doanh nhân thành đạt, kinh doanh theo tinh thần thượng tôn pháp luật luôn được xã hội trân trọng, nhà nước tôn vinh.

