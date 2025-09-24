HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Một doanh nghiệp bất động sản thắng kiện cơ quan thuế

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO)- Cổ phiếu Thuduc House tăng kịch trần sau tin tòa án tuyên thắng kiện trong vụ liên quan đến tiền hoàn thuế GTGT 365 tỉ đồng và tiền lãi chậm nộp.

Theo thông tin từ Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (ThuDuc House, mã chứng khoán TDH), phiên tòa phúc thẩm ngày 23-9-2025 xét xử vụ án hành chính “Khiếu kiện quyết định hành chính” giữa doanh nghiệp này và Cục Thuế TP HCM (nay là Cục Thuế Khu vực II) cùng lãnh đạo cơ quan này đã khép lại. 

Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tối cao tại TP HCM tuyên bác toàn bộ kháng cáo của Chi cục Thuế Khu vực II và Chi cục trưởng Chi cục Thuế Khu vực II, đồng thời giữ nguyên bản án sơ thẩm số 133/2025/HCST ngày 24-4-2025.

Theo phán quyết, Tòa đã hủy các quyết định hành chính liên quan đến số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng 365 tỉ đồng và số tiền lãi chậm nộp 74,7 tỉ đồng, tính đến ngày 25-12-2020. Các quyết định phái sinh từ đó, bao gồm việc ngừng sử dụng hóa đơn và dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của ThuDuc House, cũng đồng thời bị hủy bỏ. 

Như vậy, cả bản án sơ thẩm lẫn phúc thẩm đều khẳng định quyền và lợi ích hợp pháp của ThuDuc House là không liên quan và không phải chịu trách nhiệm đối với số tiền hoàn thuế và khoản lãi chậm nộp có liên quan.

Một doanh nghiệp bất động sản thắng kiện cơ quan thuế- Ảnh 1.

Thương hiệu của Thuduc House

Đại diện ThuDuc House cho rằng phán quyết này không chỉ bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp, mà còn thiết lập cơ sở pháp lý rõ ràng, góp phần tháo gỡ những rào cản hành chính vốn đã gây nhiều khó khăn trong quá khứ. 

Doanh nghiệp nhấn mạnh, với phán quyết này, ThuDuc House có thể xóa bỏ các hạn chế tồn đọng và mở ra cơ hội phục hồi hoạt động kinh doanh. “Phán quyết của Tòa án giúp chúng tôi tháo gỡ vướng mắc kéo dài, đồng thời tạo động lực để ThuDuc House từng bước phục hồi, phát triển ổn định trong thời gian tới” - đại diện công ty cho biết.

Báo cáo tài chính quý II/2025 của ThuDuc House ghi nhận lợi nhuận sau thuế 13,2 tỉ đồng, khả quan hơn nhiều so với mức lỗ 26 tỉ đồng cùng kỳ. Đây cũng là quý thứ hai liên tiếp công ty này báo lãi sau khi tiến hành tái cấu trúc toàn diện. Trước đó, trong quý I/2025, ThuDuc House đã ghi nhận lãi sau thuế 5,7 tỉ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, ThuDuc House đạt doanh thu hợp nhất gần 26 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 19 tỉ đồng. Trong khi cùng kỳ năm trước còn lỗ 32 tỉ đồng.

Đây là lý do khiến cổ phiếu TDH của Thuduc House tăng giá kịch trần gần 7% trong phiên 24-9, lên 5.120 đồng/cổ phiếu với gần 1,2 triệu cổ phiếu dưa mua giá trần.

