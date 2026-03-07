HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Một doanh nghiệp đề xuất dời Trường Đại học Bách Khoa TPHCM về Làng Đại học Thủ Đức

Sơn Nhung

(NLĐO) - Phát Đạt đề xuất đầu tư xây dựng mới, di dời Trường ĐH Bách Khoa TPHCM về Làng Đại học Thủ Đức, quy mô hơn 25.000 sinh viên.

Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt vừa gửi công văn đến Chủ tịch UBND TPHCM, đề xuất điều chỉnh quy hoạch khu đất cũ của trường (tại số 268 Lý Thường Kiệt) sau khi di dời để phù hợp với sự phát triển của thành phố.

Mục tiêu nhằm thực hiện đột phá về khoa học công nghệ, giải quyết ùn tắc giao thông nội đô và tái cấu trúc không gian giáo dục hiện đại. Phát Đạt sẽ chi trả toàn bộ chi phí khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và cam kết đủ năng lực thực hiện.

Theo văn bản, trường mới đề xuất có quy mô hơn 25.000 sinh viên và gần 1.100 cán bộ giảng viên, việc chuyển dịch này được kỳ vọng sẽ tạo ra một không gian đào tạo, nghiên cứu hiện đại, xứng tầm là đơn vị dẫn dắt về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Một doanh nghiệp đề xuất dời Đại học Bách Khoa TPHCM ra Làng Đại học Thủ Đức - Ảnh 1.

Theo  Phát Đạt, việc di dời này sẽ giải bài toán ùn tắc và tái cấu trúc nội đô. Không chỉ đơn thuần là chuyển địa điểm, dự án này còn nhắm tới mục tiêu cấp bách của thành phố: giải quyết vấn nạn ùn tắc giao thông. Việc điều chuyển lưu lượng lớn sinh viên ra khỏi khu vực nội thành sẽ giúp giảm áp lực đáng kể cho hạ tầng giao thông hiện tại.

Song song đó, "khu đất vàng" tại số 268 Lý Thường Kiệt (sau khi di dời) cũng được đề xuất nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch để phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững và hiện đại hơn của TPHCM trong giai đoạn 2026-2030.

Văn bản do ông Nguyễn Văn Đạt – Chủ tịch HĐQT Phát Đạt ký, khẳng định doanh nghiệp sẵn sàng tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật và tự chi trả toàn bộ chi phí phục vụ công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho dự án trọng điểm này.

Đại học Bách Khoa TPHCM nằm ở quận 10 (cũ) có tổng diện tích hơn 14ha.  Khuôn viên trường là một khu đất rộng lớn tiếp giáp với 3 tuyến đường chính: Mặt tiền đường Lý Thường Kiệt là cổng chính của trường nằm trên trục đường này. Mặt tiền đường Tô Hiến Thành, phía sau trường giáp với trục đường sầm uất và mặt tiền đường Bắc Hải: Một phần khuôn viên giáp với khu vực cư xá Bắc Hải.

Trước đó, Thường trực Thành ủy TPHCM đã ban hành thông báo kết luận về định hướng nghiên cứu xây dựng đề án di dời và mở rộng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, đào tạo nghề cùng nhiều cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành đồng thời thống nhất chủ trương khai thác quỹ đất hiện hữu, phù hợp quy hoạch, để phát triển nhà ở xã hội.

