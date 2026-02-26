Sáng 26-2, Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM) công bố thông tin tuyển sinh ĐH chính quy năm 2026. Theo đó, nhà trường giữ ổn định các nguyên tắc tuyển sinh, tiếp tục triển khai nhất quán 2 phương thức xét tuyển, gồm: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD - ĐT và xét tuyển tổng hợp (chiếm 95% - 99% tổng chỉ tiêu) áp dụng đồng bộ cho 8 đối tượng xét tuyển.

Công thức xét tuyển tổng hợp (thang điểm 100) như sau:

Điểm xét tuyển = Điểm học lực + Điểm cộng + Điểm ưu tiên

Trong đó, điểm học lực = điểm năng lực x 70% + điểm tốt nghiệp THPT quy đổi x 20% + điểm học THPT quy đổi x 10%.

Thông tin chi tiết về phương thức tuyển sinh của Trường ĐH Bách khoa

Những điểm mới quan trọng

Năm 2025, điểm môn toán lần đầu tiên được nhân đôi trong thành phần điểm thi đánh giá năng lực. Sang năm 2026, việc nhân đôi được mở rộng cho 2 thành phần còn lại là điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học THPT. Đây là bước tiếp nối trong lộ trình lấy môn toán làm trọng tâm đánh giá đầu vào.

Trường hợp thí sinh có thay đổi tổ hợp môn xét tuyển trong các năm lớp 10, 11, 12, khi tính điểm xét tuyển, trường sẽ sử dụng kết quả học tập môn học khác gần lĩnh vực thay thế với điều kiện môn học này phải nằm trong tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký.

Năm 2026, Trường ĐH Bách khoa tuyển sinh 44 ngành đào tạo bậc ĐH chính quy với khoảng 5.685 chỉ tiêu.

Điều chỉnh thang quy đổi điểm từ chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT năm 2026. Bảng quy đổi ngoại ngữ quốc tế gồm 5 cấp độ chứng chỉ tương ứng với 5 mức điểm quy đổi cho môn tiếng Anh đối với các tổ hợp xét tuyển có dùng môn tiếng Anh trong thành phần điểm thi tốt nghiệp THPT.

Đồng thời, điều chỉnh thang quy đổi điểm từ chứng chỉ tuyển sinh quốc tế như SAT theo hướng chặt chẽ và tương quan với thang đánh giá của các đối tượng xét tuyển khác.