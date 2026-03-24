Lao động

Một doanh nghiệp ở Đà Nẵng hỗ trợ tiền xăng cho 1.000 công nhân

Trần Thường

(NLĐO) - Trước tình hình giá xăng biến động mạnh, một công ty ở Đà Nẵng chi hỗ trợ mỗi công nhân 200.000 đồng nhằm động viên, chia sẻ gánh nặng chi phí.

Ngày 24-3, trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Trà My, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Celebrity Fashion Vina (KCN Tam Thăng, phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng), xác nhận công ty vừa triển khai chi hỗ trợ cho toàn thể công nhân viên.

Theo đó, mỗi người lao động đã nhận được khoản tiền 200.000 đồng để hỗ trợ chi phí đi lại trong bối cảnh giá xăng tăng cao.

Doanh nghiệp ở Đà Nẵng hỗ trợ tiền xăng cho 1.000 công nhân giữa "bão giá"

Doanh nghiệp ở Đà Nẵng hỗ trợ tiền xăng cho 1.000 công nhân giữa "bão giá"

Hiện tại, công ty đang duy trì đội ngũ nhân sự khoảng 1.000 công nhân. Với mức hỗ trợ này, doanh nghiệp đã chi ra một khoản kinh phí không nhỏ để sát cánh cùng người lao động.

Đáng chú ý, đây là khoản hỗ trợ bổ sung ngoài các chế độ hiện có. Thông thường, trong cơ cấu lương của công ty đã bao gồm các khoản phụ cấp đi lại và xăng xe cho công nhân. Tuy nhiên, trước tình hình thực tế, khoản 200.000 đồng này được chi thêm như một giải pháp tình thế nhưng đầy thiết thực.

"Dù số tiền không quá lớn nhưng thể hiện sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty. Hôm qua, khi nhận được hỗ trợ, các bạn công nhân vui lắm. Điều này tạo ra động lực rất lớn để anh em yên tâm làm việc" – chị My chia sẻ.



Tổng LĐLĐ Việt Nam trao 500 triệu đồng hỗ trợ công nhân tỉnh Lâm Đồng bị thiệt hại do bão lũ

Tổng LĐLĐ Việt Nam trao 500 triệu đồng hỗ trợ công nhân tỉnh Lâm Đồng bị thiệt hại do bão lũ

(NLĐO) - Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao 500 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động tỉnh Lâm Đồng bị thiệt hại do bão lũ vừa qua.

Hơn 100 triệu đồng hỗ trợ công nhân bị tai nạn

Ngày 26-7, tại trụ sở Công ty Hansae Việt Nam (KCN Tây Bắc Củ Chi, TP HCM), Tổng Giám đốc Công ty Hansae Việt Nam đã đại diện Công ty trao tặng 100 triệu đồng cho gia đình chị Nguyễn Thị Phượng Tâm.

Đà Nẵng "vẽ" lại bản đồ xe buýt, phủ tuyến đến miền núi

(NLĐO) – Đà Nẵng phê duyệt lại mạng lưới xe buýt theo 4 nhóm, mở rộng tuyến đến khu vực miền núi, tăng kết nối liên vùng và phục vụ du lịch.

Đà Nẵng giá xăng dầu giá xăng tăng hỗ trợ tiền vốn nước ngoài KCN Tam Thăng
