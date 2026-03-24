Một doanh nghiệp ở Đà Nẵng hỗ trợ tiền xăng cho 1.000 công nhân

Ngày 24-3, trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Trà My, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Celebrity Fashion Vina (KCN Tam Thăng, phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng), xác nhận công ty vừa triển khai chi hỗ trợ cho toàn thể công nhân viên.

Theo đó, mỗi người lao động đã nhận được khoản tiền 200.000 đồng để hỗ trợ chi phí đi lại trong bối cảnh giá xăng tăng cao.

Hiện tại, công ty đang duy trì đội ngũ nhân sự khoảng 1.000 công nhân. Với mức hỗ trợ này, doanh nghiệp đã chi ra một khoản kinh phí không nhỏ để sát cánh cùng người lao động.

Đáng chú ý, đây là khoản hỗ trợ bổ sung ngoài các chế độ hiện có. Thông thường, trong cơ cấu lương của công ty đã bao gồm các khoản phụ cấp đi lại và xăng xe cho công nhân. Tuy nhiên, trước tình hình thực tế, khoản 200.000 đồng này được chi thêm như một giải pháp tình thế nhưng đầy thiết thực.

"Dù số tiền không quá lớn nhưng thể hiện sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty. Hôm qua, khi nhận được hỗ trợ, các bạn công nhân vui lắm. Điều này tạo ra động lực rất lớn để anh em yên tâm làm việc" – chị My chia sẻ.







