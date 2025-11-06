Tổng LĐLĐ Việt Nam trao 500 triệu đồng hỗ trợ công nhân tỉnh Lâm Đồng bị thiệt hại do bão lũ

Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam do ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng, ngày 5-11 đã đến thăm và động viên đoàn viên, người lao động bị thiệt hại do bão lũ tại Xí nghiệp May Phú Long và Công ty TNHH Hải Triều.

Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao 500 triệu đồng cho LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng để hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị thiệt hại do bão lũ. Ảnh: Duy Tuấn

Tại chương trình, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao 500 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động tỉnh Lâm Đồng bị thiệt hại do bão lũ.

Riêng tại Xí nghiệp May Phú Long, đoàn trực tiếp trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho công nhân bị ảnh hưởng; tại Khu công nghiệp Phan Thiết, đoàn tiếp tục trao 20 suất quà cho đoàn viên, công nhân Công ty TNHH Hải Triều. Các phần quà còn lại, LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương tập hợp danh sách, phân bổ và trao tận tay người lao động.

Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao quà cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: Duy Tuấn

Phát biểu tại buổi trao quà, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh cho biết những phần quà này thể hiện sự sẻ chia của cán bộ, đoàn viên trong cả nước, góp phần giúp người lao động ổn định cuộc sống.

Đại diện người lao động, anh Đào Xuân Trường, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hải Triều, xúc động nói: "Những phần quà không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao, giúp công nhân cảm nhận được sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Công đoàn Việt Nam".

Những phần quà từ Tổng LĐLĐ Việt Nam đã kịp thời tiếp sức cho đoàn viên, người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn sau bão lũ, thể hiện rõ vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của tổ chức công đoàn.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh phát biểu động viên người lao động. Ảnh: Duy Tuấn

Trước đó, ngày 4-11, ông Nguyễn Phú Hoàng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng - cho biết, các cấp công đoàn trên địa bàn đang lập danh sách đoàn viên, người lao động bị thiệt hại tài sản do mưa, ngập lụt từ ngày 30.10 - 3.11.

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo công đoàn xã, phường yêu cầu các công đoàn cơ sở rà soát, lập danh sách đoàn viên bị ảnh hưởng do ngập lụt.

Trong đó, ghi rõ nội dung thiệt hại tài sản gì và ước tính thiệt hại về tài sản. Trên cơ sở đó, LĐLĐ tỉnh sẽ thực hiện các bước tiếp theo nhằm hỗ trợ đoàn viên sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ông Hồ Công Dương - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng trao quà cho công nhân. Ảnh: Duy Tuấn

Qua thống kê ban đầu, nhiều công nhân tại Khu công nghiệp Phan Thiết và Khu công nghiệp Hàm Kiệm bị ảnh hưởng do ngập lụt.

2 Khu công nghiệp này tập trung đông công nhân lao động đến từ các xã Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc, Hàm Liêm, phường Hàm Thắng. Những xã, phường này có nhiều khu vực ngập sâu do mưa lớn kéo dài kết hợp xả lũ từ các hồ thủy lợi từ ngày 30-10 đến 2-11.

Trước đó, ngày 30.10, khi công ty thủy lợi thông báo tăng lưu lượng xả lũ, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Quốc tế Right Rich (Khu công nghiệp Hàm Kiệm 2) đã chủ động cho toàn bộ công nhân nghỉ sớm từ 14 giờ 30 để về nhà chống ngập.

Doanh nghiệp vẫn tính đủ ngày công và trả lương đầy đủ, thể hiện sự chia sẻ, đồng hành cùng người lao động trong thiên tai.

Những ngày xảy ra ngập lụt, công đoàn các xã, phường ở Lâm Đồng còn vận động nguồn lực xã hội, phối hợp chính quyền địa phương tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng. Sau thiên tai, tổ chức công đoàn vẫn tiếp tục đồng hành để người lao động sớm trở lại cuộc sống bình thường, yên tâm làm việc.