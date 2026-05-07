Lao động

Một doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị phạt 400 triệu đồng

G.Nam

(NLĐO) - Doanh nghiệp này không đăng tải hoặc không cập nhật đầy đủ các thông tin theo quy định, không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ, không chính xác

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) vừa ban hành hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do vi phạm nhiều quy định.

Nhiều vi phạm

Trong đó, Công ty CP Đầu tư và Hợp tác quốc tế Sơn Hà bị xử phạt số tiền lên tới 400 triệu đồng – mức phạt khá lớn trong lĩnh vực này – do mắc hàng loạt sai phạm trong quá trình tuyển chọn, quản lý và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Theo quyết định xử phạt, doanh nghiệp này không đăng tải hoặc không cập nhật đầy đủ các thông tin theo quy định trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp như danh sách nhân viên nghiệp vụ, địa điểm kinh doanh và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục định hướng cho người lao động trước khi xuất cảnh.

img

Công ty CP Đầu tư và Hợp tác quốc tế Sơn Hà bị xử phạt số tiền lên tới 400 triệu đồng

Ngoài ra, doanh nghiệp còn không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ, không chính xác tình hình hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đáng chú ý, Công ty CP Đầu tư và Hợp tác quốc tế Sơn Hà không tổ chức giáo dục định hướng cho 3 lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; không thanh lý hợp đồng với 2 lao động trong thời hạn 180 ngày kể từ khi chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định.

Cơ quan quản lý cũng xác định nội dung hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp không phù hợp với hợp đồng cung ứng lao động đã đăng ký với Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Ngoài ra, Công ty CP Đầu tư và Hợp tác quốc tế Sơn Hà còn bị phát hiện chuẩn bị nguồn lao động đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản khi chưa có văn bản chấp thuận của Bộ Nội vụ.

Đặc biệt, công ty đã thu tiền dịch vụ của người lao động vượt mức trần quy định đối với 3 lao động đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc). Đồng thời, doanh nghiệp cũng không tổ chức quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động do mình đưa đi làm việc ở nước ngoài.

Ngoài mức phạt tiền 400 triệu đồng, doanh nghiệp còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung gồm đình chỉ thực hiện hợp đồng cung ứng lao động trong thời hạn 2 tháng và đình chỉ hoạt động chuẩn bị nguồn lao động trong 18 tháng.

Nhiều công ty bị xử phạt

Từ đầu năm 2026 đến nay, Cục Quản lý lao động ngoài nước liên tục ban hành quyết định xử phạt đối với nhiều doanh nghiệp dịch vụ xuất khẩu lao động.

Trước đó, hồi tháng 3-2026, Công ty CP Thương mại và Công nghệ Tín Phát bị xử phạt 95 triệu đồng do không cập nhật thông tin người lao động trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng kể từ khi xuất cảnh đến khi thanh lý hợp đồng.

Doanh nghiệp này cũng bị xác định vi phạm quy định về cập nhật thông tin địa điểm kinh doanh trên trang thông tin điện tử, đóng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước không đúng thời hạn và thực hiện không đúng nội dung hợp đồng cung ứng lao động đã đăng ký, được chấp thuận.

Cùng trong tháng 3, Công ty CP Đầu tư quốc tế AMC bị xử phạt 12,5 triệu đồng do không cập nhật thông tin người lao động trên hệ thống dữ liệu theo quy định.

Hai doanh nghiệp khác là Công ty CP Thương mại quốc tế Vietcom Today và Công ty CP Hợp lực Toàn Cầu cũng bị xử phạt 12,5 triệu đồng với cùng hành vi vi phạm.

