Một đợt mưa lớn sắp xảy ra tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Chiều ngày 27-5, ông Vũ Tuấn Anh, Dự báo viên Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết Bắc Bộ sắp bước vào đợt mưa lũ mới, thời gian từ chiều tối và đêm ngày mai 28-5 kéo dài tới ngày 29-5.



Mưa lớn có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở nhiều khu vực. Ảnh: NLĐO

Nguyên nhân là do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kèm rãnh áp thấp kết hợp vùng hội tụ gió trên 1.500 m, khu vực Bắc Bộ xảy ra mưa vừa, mưa to trên diện rộng, cục bộ có điểm mưa rất to, lượng mưa phổ biến 30-90 mm, cục bộ trên 180 mm.

Ngoài ra, gần sáng 29-5, khu vực Bắc Trung Bộ xảy ra mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 30-70 mm, có nơi trên 150 mm, lưu ý thời gian mưa xảy ra từ sáng 29-5 đến ngày 30-5.

Trong giai đoạn vừa qua, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra mưa to, do mưa lớn kéo dài, lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ cao. Vì vậy, người dân ở khu vực vùng núi cần lưu ý.

Với phía Nam, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết hiện tại hình thế gây mưa có xu hướng gia tăng, do gió mùa Tây Nam phía Nam hoạt động mạnh lên kết hợp thêm rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ. Dẫn tới chiều tối ngày 28 đến 29-5, khu vực Tây nguyên và Nam Trung Bộ, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Trước dự báo trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn gửi tới các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Các địa phương cần theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn; tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.