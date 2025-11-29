HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Một du khách Nga bị sóng cuốn tử vong tại bãi biển Mũi Né

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Trong lúc tắm biển ở Mũi Né, một du khách Nga bị sóng cuốn trôi, dù được đưa vào bờ nhưng đã tử vong sau đó

Trưa 29-11, một vụ tai nạn đuối nước đã xảy ra tại bãi biển thuộc phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng khiến một du khách người Nga tử vong.

Vụ việc xảy ra khi 3 du khách đang tắm biển tại khu vực dọc các resort Mũi Né, bị sóng cuốn ra xa bờ. 

Lực lượng cứu hộ và nhân viên dịch vụ mô tô nước tại khu vực đã bơi ra cứu được 2 du khách Việt Nam an toàn. 

Tuy nhiên, du khách người Nga, được xác định là ông C.A (SN 1965), đã bị dòng chảy cuốn trôi ra xa và chìm xuống.  Dù được vớt lên bờ, sơ cứu và chuyển đến bệnh viện ngay sau đó, nạn nhân đã không qua khỏi.

Sóng cuốn du khách Nga tử vong tại bãi biển Mũi Né - Ảnh 1.

Nam du khách người Nga được đưa lên xe cứu thương đi cấp cứu, song đã tử vong sau đó. Ảnh: DT

Theo ghi nhận tại hiện trường, dù thời tiết có nắng và sóng không quá lớn nhưng do ảnh hưởng cơn bão số 15, dòng chảy ngầm tại khu vực này rất mạnh, dễ cuốn người bơi ra xa.

Các nhân viên cứu hộ và kinh doanh dịch vụ tại bãi biển này đã nhiều lần thổi còi cảnh báo khi thấy du khách bơi quá xa. Dù vậy, một số du khách không để ý.

Cơ quan chức năng địa phương đã tiếp nhận vụ việc, tiến hành các thủ tục điều tra cần thiết và bảo quản thi thể nạn nhân để chờ làm việc với cơ quan ngoại giao.

Tin liên quan

Khen thưởng thiếu tá quân y cứu du khách bị đuối nước tại Côn Đảo

Khen thưởng thiếu tá quân y cứu du khách bị đuối nước tại Côn Đảo

(NLĐO) - Hành động dũng cảm của thiếu tá Vũ Quang Vạn cứu du khách đuối nước được UBND Đặc khu Côn Đảo biểu dương và khen thưởng.

Kỹ năng sống: Bảo vệ trẻ khỏi đuối nước và nguy cơ "bắt cóc online"

(NLĐO) - Tập luyện thể thao và rèn luyện kỹ năng sống là một vài cách giúp trẻ phòng chống đuối nước và nguy cơ "bắt cóc online"

Chủ tịch UBND TP HCM tặng bằng khen cho "người hùng" cứu bé gái bị đuối nước ở Vũng Tàu

(NLĐO)- Anh Cao Thành Đạt, người hùng cứu bé gái khỏi cửa tử khi chìm dưới hồ bơi villa tại Vũng Tàu, được Chủ tịch UBND TP HCM khen ngợi và tặng bằng khen

