Đường mới nâng cấp đã hư hỏng nặng, người dân liên tục té ngã

CLIP: Đường Nguyễn Hoàng chắp vá, lồi lõm.

Phản ánh đến Báo Người Lao Động, anh Nguyễn Thanh Sơn (33 tuổi, ngụ phường Bình Trưng) cho biết lúc 18 giờ tối 6-10, khi đang lưu thông trên đường Nguyễn Hoàng, phường Bình Trưng (TP HCM) thì bị sập "ổ gà, ổ voi". Vụ việc khiến anh té, gãy một ngón tay.

Đường Nguyễn Hoàng tối 6-10 khi đầy "ổ gà, ổ voi".

Đáng nói, đoạn đường trên cũng thiếu sáng gây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Trước đó, đường Nguyễn Hoàng, nối từ đường Lương Định Của đến đường song hành Võ Nguyễn Giáp, phường Bình Trưng được nâng cấp đầu năm 2025. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, đoạn đường nhanh chóng trở nên gồ ghề với "ổ gà, ổ voi" dày đặc.

Một số người dân cho hay qua đây rất căng thẳng trong quan sát và di chuyển, nhiều phụ nữ yếu tay lái đã té ngã liên tục.

Theo ghi nhận, chiều và tối 7-10, dù mặt đường đã được vá tạm thời nhưng nhiều đoạn vẫn loang lổ, mất an toàn giao thông.

Ánh đèn đường yếu ớt trên đường Nguyễn Hoàng.

Đường Nguyễn Hoàng đã được vá, tuy nhiên vẫn còn "ổ gà, ổ voi"

Dù vá nhưng "ổ gà" vẫn còn.

Đường Nguyễn Hoàng ánh sáng rất yếu.

Người dân đề xuất cần chỉnh trang lại tuyến đường Nguyễn Hoàng.







