Bạn đọc

Đường mới nâng cấp đã hư hỏng nặng, người dân liên tục té ngã

Anh Vũ

(NLĐO) - Đường Nguyễn Hoàng, phường Bình Trưng liên tục bị phản ánh hư hỏng, xuống cấp.

CLIP: Đường Nguyễn Hoàng chắp vá, lồi lõm.

Phản ánh đến Báo Người Lao Động, anh Nguyễn Thanh Sơn (33 tuổi, ngụ phường Bình Trưng) cho biết lúc 18 giờ tối 6-10, khi đang lưu thông trên đường Nguyễn Hoàng, phường Bình Trưng (TP HCM) thì bị sập "ổ gà, ổ voi". Vụ việc khiến anh té, gãy một ngón tay.

Một con đường ở TP HCM khiến một thanh niên gãy tay - Ảnh 1.

Đường Nguyễn Hoàng tối 6-10 khi đầy "ổ gà, ổ voi".

Đáng nói, đoạn đường trên cũng thiếu sáng gây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Trước đó, đường Nguyễn Hoàng, nối từ đường Lương Định Của đến đường song hành Võ Nguyễn Giáp, phường Bình Trưng được nâng cấp đầu năm 2025. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, đoạn đường nhanh chóng trở nên gồ ghề với "ổ gà, ổ voi" dày đặc.

Một số người dân cho hay qua đây rất căng thẳng trong quan sát và di chuyển, nhiều phụ nữ yếu tay lái đã té ngã liên tục.

Theo ghi nhận, chiều và tối 7-10, dù mặt đường đã được vá tạm thời nhưng nhiều đoạn vẫn loang lổ, mất an toàn giao thông.

Một con đường ở TP HCM khiến một thanh niên gãy tay - Ảnh 2.

Ánh đèn đường yếu ớt trên đường Nguyễn Hoàng.

Một con đường ở TP HCM khiến một thanh niên gãy tay - Ảnh 3.

Đường Nguyễn Hoàng đã được vá, tuy nhiên vẫn còn "ổ gà, ổ voi"

Một con đường ở TP HCM khiến một thanh niên gãy tay - Ảnh 4.

Dù vá nhưng "ổ gà" vẫn còn.

Một con đường ở TP HCM khiến một thanh niên gãy tay - Ảnh 5.

Một con đường ở TP HCM khiến một thanh niên gãy tay - Ảnh 6.

Đường Nguyễn Hoàng ánh sáng rất yếu.

Một con đường ở TP HCM khiến một thanh niên gãy tay - Ảnh 7.
Một con đường ở TP HCM khiến một thanh niên gãy tay - Ảnh 8.

Người dân đề xuất cần chỉnh trang lại tuyến đường Nguyễn Hoàng.



đường xuống cấp đường hư hỏng đường Nguyễn Hoàng
