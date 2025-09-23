Ngày 23-9, UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra hiện trạng tuyến Quốc lộ 51 đang bị hư hỏng, mất an toàn giao thông.

Quốc lộ 51 hư hỏng nặng, nhiều "ổ gà" xuất hiện

Song song đó, khẩn trương xử lý các vị trí hư hỏng, đảm bảo việc lưu thông cho các phương tiện tham gia giao thông.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án sửa chữa định kỳ trên tuyến Quốc lộ 51. Kinh phí sửa chữa dự kiến năm 2025 trên Quốc lộ 51 khoảng hơn 274 tỉ đồng.

Đồng thời, yêu cầu Sở Tài chính tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh cân đối, bố trí nguồn vốn để thực hiện các dự án sửa chữa Quốc lộ 51 theo kế hoạch.

Thời gian qua, Quốc lộ 51 đi qua phường Phước Tân, phường Long Hưng, xã Long Thành, xã Nhơn Trạch (Đồng Nai) hư hỏng nặng, mặt đường bong tróc, sụt lún, đầy “ổ gà”.

Sau khi tiếp nhận 4 tuyến Quốc lộ 1, 20, 51 và 56 vào tháng 5-2025, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng kiến nghị bố trí nguồn vốn khoảng 1.365 tỉ đồng để sửa chữa toàn diện các quốc lộ trên.

Theo UBND tỉnh, việc sửa chữa những tuyến quốc lộ, nhất là Quốc lộ 51 là nhu cầu rất cấp bách để đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông.