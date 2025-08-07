Một gia đình nông thôn ở Thanh Hóa tiền điện tăng gần 10 triệu đồng một tháng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Một gia đình nông thôn ở Thanh Hóa tiền điện tăng gần 10 triệu đồng một tháng

Tuấn Minh

(NLĐO)- Khi nhận hóa đơn, một gia đình sống ở vùng nông thôn Thanh Hóa tá hỏa khi tiền điện tăng đột biến lên gần 10 triệu đồng, dù sinh hoạt không thay đổi

Đội quản lý điện lực khu vực Nghi Sơn đã vào cuộc kiểm tra, làm rõ sự việc một gia đình ở phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa có hóa đơn tiền điện tháng 7 tăng vọt, gấp nhiều lần so với những tháng trước đó và đã xác định được nguyên nhân.

Một gia đình nông thôn ở Thanh Hóa tiền điện tăng gần 10 triệu đồng - Ảnh 1.

Ngành điện vào cuộc kiểm tra và phát hiện nguyên nhân khiến tiền điện gia đình ông Tâm tăng bất thường trong tháng 7. Ảnh: BTH

Trước đó, gia đình ông Dương Văn Tâm (ngụ tổ dân phố Liên Vinh, phường Hải Bình), nhận được hóa đơn tiền điện tháng 7, thì tá hỏa khi thấy số tiền gia đình phải đóng gần 10 triệu đồng.

Theo phản ánh của ông Tâm, trong tháng 7, gia đình chỉ sử dụng các thiết bị như đèn chiếu sáng, quạt, tủ lạnh, nồi cơm điện, không có điều hòa hay máy móc tiêu tốn nhiều điện.

"Trong 6 tháng đầu năm, gia đình đóng tiền điện mỗi tháng dao động từ 440.000 đồng đến hơn 1,2 triệu đồng, thế nhưng trong tháng 7 bỗng tăng vọt lên gần 10 triệu đồng, cao gấp hơn 8 lần so với mức trung bình các tháng trước, dù sinh hoạt của gia đình không có gì thay đổi"- ông Tâm cho hay.

Thấy tiền điện tăng bất thường, gia đình ông Tâm đã yêu cầu ngành điện kiểm tra lại. Kết quả xác minh cho thấy công tơ đo điện vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ hơn, Chi nhánh Điện lực Nghi Sơn phát hiện dây dẫn điện sau công tơ nhà ông Tâm bị rò điện do dây viễn thông đi chung làm hỏng lớp cách điện.

Sau khi gia đình làm việc với các bên liên quan, đến ngày 4-8, một nhà mạng đã đứng ra nhận lỗi và cam kết chi trả toàn bộ tiền điện phát sinh trong tháng 7.

Đại diện Đội Quản lý điện lực khu vực Nghi Sơn cho biết đây là sự cố hy hữu, nguyên nhân do dây cáp viễn thông treo không đúng quy chuẩn kỹ thuật, kết hợp ảnh hưởng thời tiết khiến dây bị cọ sát, làm hở điện và dẫn đến rò rỉ.

Tin liên quan

"Kêu trời" vì tiền điện thu gấp đôi mà điện vẫn yếu

"Kêu trời" vì tiền điện thu gấp đôi mà điện vẫn yếu

(NLĐO) – "Chúng tôi hỏi biên lai thì cán bộ ban quản lý chợ nói không có, còn điện yếu thì chịu. Ai ưng thì dùng không ưng thì họ cắt..." – một tiểu thương ở huyện Quế Sơn, Quảng Nam nói.

Hy hữu: Nhà máy nước không trả tiền điện, 1.400 hộ dân bị cắt nước

(NLĐO) - Do nhà máy nước không có tiền để thanh toán tiền điện, nhà máy nước ở Gia Lai đã gửi thông báo dừng cấp nước cho khoảng 1.400 hộ dân.

Minh định hơn tiền điện tăng sốc

Việc khiến khách hàng sốc đã là một điểm trừ của tinh thần phục vụ. Nó đồng thời thể hiện sự thiếu chủ động trong công tác truyền thông dọn đường...

tiền điện tiền điện tăng bất thường hóa đơn tiền điện tiền điện tăng vọt tỉnh Thanh Hóa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo