Một gia đình nông thôn ở Thanh Hóa tiền điện tăng gần 10 triệu đồng một tháng

Đội quản lý điện lực khu vực Nghi Sơn đã vào cuộc kiểm tra, làm rõ sự việc một gia đình ở phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa có hóa đơn tiền điện tháng 7 tăng vọt, gấp nhiều lần so với những tháng trước đó và đã xác định được nguyên nhân.

Ngành điện vào cuộc kiểm tra và phát hiện nguyên nhân khiến tiền điện gia đình ông Tâm tăng bất thường trong tháng 7. Ảnh: BTH

Trước đó, gia đình ông Dương Văn Tâm (ngụ tổ dân phố Liên Vinh, phường Hải Bình), nhận được hóa đơn tiền điện tháng 7, thì tá hỏa khi thấy số tiền gia đình phải đóng gần 10 triệu đồng.

Theo phản ánh của ông Tâm, trong tháng 7, gia đình chỉ sử dụng các thiết bị như đèn chiếu sáng, quạt, tủ lạnh, nồi cơm điện, không có điều hòa hay máy móc tiêu tốn nhiều điện.

"Trong 6 tháng đầu năm, gia đình đóng tiền điện mỗi tháng dao động từ 440.000 đồng đến hơn 1,2 triệu đồng, thế nhưng trong tháng 7 bỗng tăng vọt lên gần 10 triệu đồng, cao gấp hơn 8 lần so với mức trung bình các tháng trước, dù sinh hoạt của gia đình không có gì thay đổi"- ông Tâm cho hay.

Thấy tiền điện tăng bất thường, gia đình ông Tâm đã yêu cầu ngành điện kiểm tra lại. Kết quả xác minh cho thấy công tơ đo điện vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ hơn, Chi nhánh Điện lực Nghi Sơn phát hiện dây dẫn điện sau công tơ nhà ông Tâm bị rò điện do dây viễn thông đi chung làm hỏng lớp cách điện.

Sau khi gia đình làm việc với các bên liên quan, đến ngày 4-8, một nhà mạng đã đứng ra nhận lỗi và cam kết chi trả toàn bộ tiền điện phát sinh trong tháng 7.

Đại diện Đội Quản lý điện lực khu vực Nghi Sơn cho biết đây là sự cố hy hữu, nguyên nhân do dây cáp viễn thông treo không đúng quy chuẩn kỹ thuật, kết hợp ảnh hưởng thời tiết khiến dây bị cọ sát, làm hở điện và dẫn đến rò rỉ.