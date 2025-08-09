Một gia đình ở An Giang gặp họa sau khi truy đuổi kẻ trộm

Ngày 9-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với các bị can, gồm: Chau Sên (SN 2008); Chau Đi (SN 1999); Chau Mai (SN 2000); Chau Thay (SN 2006) và Trương Minh Hiền (SN 2007) cùng về hành vi "Cướp tài sản".

Các đối tượng Đi, Mai, Đôm, Sên, Hiền và Thay

Riêng Chau Đôm (SN 1996) bị bắt tạm giam về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Các bị can cùng cư trú tại xã An Cư, tỉnh An Giang.

Trong quá trình điều tra xác định khoảng 0 giờ 10 phút ngày 6-10-2024, Mai cùng Đi, Hiền và 2 người bạn rủ nhau đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài.

Khi cả nhóm đi đến nhà bà Lê Thị L. ở phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang thì thấy nhiều thùng cá để trước nhà mà không có người trông giữ nên nảy sinh ý định lấy trộm cá về làm mồi nhậu.

Khi Chau Đi vào sân để lấy cá thì bị người nhà bà L. phát hiện, truy đuổi và đánh. Đi bỏ chạy thì bị rơi mất điện thoại.

Về đến nhà Mai, Đi kể lại sự việc nên cả nhóm thống nhất mang theo hung khí quay lại nhà bà L. để đánh trả thù.

Khi đi, Mai cùng Đi, Hiền, Sên, Thay và một số thanh niên khác mang theo nhiều hung khí đến nhà bà L.

Đến nơi, gia đình bà L. phát hiện nhóm Đi mang theo nhiều hung khí nên mọi người chạy vào trong nhà khóa cửa lại. Nhóm Đi đập phá rồi lấy đi 1 điện thoại di động của con rể bà L. và 1 con gà rồi cả nhóm lên xe tẩu thoát.

Sau đó, Chau Đôm đem chiếc điện thoại cướp được tại nhà bà L. đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài và mua đồ ăn về nhậu.

Cơ quan công an tống đạt quyết định và lệnh bắt tạm giam đối với các bị can

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.