Một gia đình ở An Giang gặp họa sau khi truy đuổi kẻ trộm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Một gia đình ở An Giang gặp họa sau khi truy đuổi kẻ trộm

Tin - ảnh: Tiến Tầm - Thu Tâm

(NLĐO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan

Ngày 9-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với các bị can, gồm: Chau Sên (SN 2008); Chau Đi (SN 1999); Chau Mai (SN 2000); Chau Thay (SN 2006) và Trương Minh Hiền (SN 2007) cùng về hành vi "Cướp tài sản".

Một gia đình ở An Giang gặp họa sau khi truy đuổi kẻ trộm- Ảnh 1.

Các đối tượng Đi, Mai, Đôm, Sên, Hiền và Thay

Riêng Chau Đôm (SN 1996) bị bắt tạm giam về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Các bị can cùng cư trú tại xã An Cư, tỉnh An Giang.

Trong quá trình điều tra xác định khoảng 0 giờ 10 phút ngày 6-10-2024, Mai cùng Đi, Hiền và 2 người bạn rủ nhau đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài.

Khi cả nhóm đi đến nhà bà Lê Thị L. ở phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang thì thấy nhiều thùng cá để trước nhà mà không có người trông giữ nên nảy sinh ý định lấy trộm cá về làm mồi nhậu.

Khi Chau Đi vào sân để lấy cá thì bị người nhà bà L. phát hiện, truy đuổi và đánh. Đi bỏ chạy thì bị rơi mất điện thoại.

Về đến nhà Mai, Đi kể lại sự việc nên cả nhóm thống nhất mang theo hung khí quay lại nhà bà L. để đánh trả thù.

Khi đi, Mai cùng Đi, Hiền, Sên, Thay và một số thanh niên khác mang theo nhiều hung khí đến nhà bà L.

Đến nơi, gia đình bà L. phát hiện nhóm Đi mang theo nhiều hung khí nên mọi người chạy vào trong nhà khóa cửa lại. Nhóm Đi đập phá rồi lấy đi 1 điện thoại di động của con rể bà L. và 1 con gà rồi cả nhóm lên xe tẩu thoát.

Sau đó, Chau Đôm đem chiếc điện thoại cướp được tại nhà bà L. đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài và mua đồ ăn về nhậu.

Một gia đình ở An Giang gặp họa sau khi truy đuổi kẻ trộm- Ảnh 3.

Cơ quan công an tống đạt quyết định và lệnh bắt tạm giam đối với các bị can

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.

Tin liên quan

Bắt nhanh nhóm cướp tài sản cực kỳ manh động ở Đồng Nai

Bắt nhanh nhóm cướp tài sản cực kỳ manh động ở Đồng Nai

(NLĐO)-Nhóm cướp thấy 3 người đang nói chuyện thì lao vào tấn công, lấy đi một chiếc xe máy.

Đối tượng giết người, cướp tài sản từ Gia Lai về Cần Thơ thì bị "sa lưới"

(NLĐO)- Công an TP Cần Thơ vừa bắt giữ đối tượng giết người, cướp tài sản tại tỉnh Gia Lai khi bỏ trốn xuống miền Tây.

Vụ cướp tiệm vàng ở An Giang: Nghi phạm đã bị bắt

(NLĐO) - Do cần tiền để trả nợ, Phạm Duy Thanh đã cướp giật tại tiệm vàng ở tỉnh An Giang

cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh an giang quyết định khởi tố bị can khởi tố bị can trộm cắp tài sản Cướp tài sản
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo