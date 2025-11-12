Một giải bóng đá quy mô lớn dành cho học sinh tiểu học được tổ chức tại Cần Thơ

Ngày 12-11, tại TP Cần Thơ, Trung tâm Bóng đá VJSS phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Cần Thơ (CFF) tổ chức họp báo công bố nhà tài trợ chiến lược Yamaha Motor Việt Nam và lễ bốc thăm chia bảng giải "Bóng đá VJSS Nhi đồng TP Cần Thơ – Yamaha Cup 2025".

Ông Trương Công Quốc Việt - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ - phát biểu tại buổi họp báo

Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu chính thức cho mùa giải được mong đợi nhất trong năm, quy tụ 24 đội bóng tại các trường tiểu học xuất sắc trên toàn thành phố. Giải diễn ra từ ngày 27 đến 28-12 tại cụm sân cỏ nhân tạo Trung tâm Thể dục thể thao TP Cần Thơ.

Ông Trương Công Quốc Việt - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ - nhấn mạnh: "Đây là sự kiện thể thao ý nghĩa, với quy mô 24 đội bóng tham dự, một số lượng kỷ lục so với những giải trước đây tại Cần Thơ. Điều này thể hiện thành phố có tiềm năng bóng đá học đường sau sáp nhập".

Giải đấu chia làm 8 bảng, mỗi bảng gồm 3 đội. Sau vòng bảng, các đội sẽ được phân hạng để tranh tài ở 3 hạng đấu: Champion A, B, và C.

Ban tổ chức thực hiện các nghi thức trước lễ bốc thăm chia bảng

Theo ban tổ chức, mùa giải năm nay mang đến điểm nhấn đầy ý nghĩa là sẽ thực hiện hành trình "Mang Yamaha Cup đến từng câu lạc bộ", trực tiếp đến thăm, động viên và trao quà cho các đội bóng.

Ông Nguyễn Hoài Anh - Trưởng Ban tổ chức giải, Giám đốc Trung tâm Bóng đá VJSS – cho biết các em nhi đồng tại Việt Nam có niềm đam mê rất lớn với bóng đá, nhưng lại đang rất thiếu những sân chơi quy mô và được tổ chức bài bản.

Giải đấu hứa hẹn mang lại sân chơi bổ ích cho các em

Việc ban tổ chức trực tiếp đến 24 trường không chỉ là trao một món quà, mà là thể hiện sự cam kết và sự trân trọng đối với nỗ lực của các thầy cô và các em học sinh.

Ông Võ Trần Huy, đại diện Yamaha Motor Việt Nam, khẳng định: "Chúng tôi hy vọng các em nhỏ tham gia giải sẽ không chỉ có những kỷ niệm đẹp trên sân cỏ, mà còn được truyền cảm hứng để theo đuổi ước mơ của mình, dù trong thể thao hay trong cuộc sống".