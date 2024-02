Ngày 18-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Tô Đức Dũng (SN 1982, ngụ phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn), giám đốc doanh nghiệp Đức Đạt về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Trốn thuế"; khởi tố bị can Đặng Văn Súy (SN 1973, ngụ huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn".



Tô Đức Dũng (trái) và Đặng Văn Súy bị khởi tố vì có hành vi mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an thị xã Bỉm Sơn, Công ty Cổ phần TM&DV Đức Đạt (đóng tại phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn) do Tô Đức Dũng làm giám đốc đứng tên mua đất giàu sắt trôi nổi trên thị trường nhưng lại sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp có địa chỉ tại tỉnh Hải Dương và tỉnh Nam Định để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Tô Đức Dũng đã liên hệ với Đặng Văn Súy và một số người khác mua khống hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào để cân đối kê khai thuế nhằm làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng mà Công ty Cổ phần TM&DV Đức Đạt phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước nhiều tỉ đồng.

Theo tài liệu, từ năm 2019 đến năm 2022, Tô Đức Dũng đã mua trái phép hóa đơn giá trị gia tăng của 6 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Nam Định với tổng số tiền hàng trên hóa đơn hơn 12,5 tỉ đồng nhưng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tô Đức Dũng, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bỉm Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.