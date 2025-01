Một giám đốc sở viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi

Sáng 14-1, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Nghệ An, cho biết ông đã làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, việc ông xin nghỉ trước tuổi là thực hiện Nghị định số 178/2024 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Nghệ An về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy khối chính quyền tỉnh Nghệ An. Theo đó, thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch hợp nhất thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, ông Nguyễn Mạnh Cường đã chủ động xin nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Ảnh: B. Phạm

Ông Nguyễn Mạnh Cường (SN 1964, quê quán ở xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An). Ông Cường đã có thời gian đóng bảo hiểm 41 năm tính đến ngày 1-1-2025. Ông Nguyễn Mạnh Cường đã xin nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 15-1-2025 và xin thôi làm đại biểu HĐNĐ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuối năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã có thông báo đến ông Nguyễn Mạnh Cường sẽ nghỉ hưu theo chế độ bảo hiểm từ ngày 1-7-2025.

Quá trình công tác, ông Nguyễn Mạnh Cường từng giữ các chức vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, Phó Giám đốc Sở Du lịch, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An và được bổ nhiệm chức Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An từ tháng 1-2017 đến nay.

Trong công tác, ông Nguyễn Mạnh Cường đã có nhiều thành tích, được tặng thưởng nhiều Huân chương, Bằng khen của các cấp, các ngành.

Đối với Ngành du lịch Nghệ An trong những năm ông Cường làm giám đốc sở đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Cụ thể, năm 2024, khách du lịch đến Nghệ An đạt 9.450.000 lượt, bằng 113% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó khách lưu trú đạt 5.930.000 lượt, bằng 112% so với cùng kỳ năm 2023; khách quốc tế đạt 120.500 lượt, bằng 155% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 28.569 tỉ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 11.160 tỉ đồng.