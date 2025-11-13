HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Một giáo sư y khoa tặng 10 máy nội soi hiện đại cho bệnh viện cơ sở

N.Dung

(NLĐO) - Giáo sư Đào Văn Long cùng gia đình tặng 10 bệnh viện tuyến cơ sở hệ thống nội soi hiện đại, nhằm nâng cao chẩn đoán và điều trị bệnh tiêu hóa.

Chiều 12-11, Trường Đại học Y Hà Nội, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã trao tặng 10 hệ thống máy nội soi tiêu hóa chất lượng cao của gia đình giáo sư Đào Văn Long (nguyên Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) cho 10 bệnh viện đa khoa thuộc 10 tỉnh, thành trên cả nước.

Một giáo sư y khoa tặng 10 máy nội soi hiện đại cho bệnh viện cơ sở - Ảnh 1.

Gia đình giáo sư Đào Văn Long trao tặng máy nội soi cho đại diện các bệnh viện. Ảnh: Hữu Linh

Hệ thống máy nội soi hiện đại này nhằm hỗ trợ các cơ sở y tế còn hạn chế về trang thiết bị, qua đó giúp phát hiện sớm và quản lý hiệu quả các bệnh lý tiêu hóa trong cộng đồng.

Ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), đánh giá cao nghĩa cử của gia đình giáo sư Đào Văn Long trong việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại địa phương. 

Hiện nay, chưa nhiều bệnh viện công sở hữu hệ thống nội soi hiện đại đầy đủ thiết bị, khiến việc chẩn đoán và phát hiện sớm bệnh lý tiêu hóa, đặc biệt là ung thư, còn hạn chế. Việc trang bị hệ thống này cho 10 bệnh viện tuyến cơ sở sẽ cải thiện hiệu quả khám chữa bệnh, giảm chuyển tuyến và giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại ngay tại quê nhà.

Giáo sư Đào Văn Long cho biết gia đình ông mong muốn tri ân đồng nghiệp và người dân tại những địa phương còn khó khăn trong chăm sóc y tế bằng món quà thiết thực, góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán, can thiệp và điều trị sớm các bệnh lý đường tiêu hóa.

Mỗi hệ thống được trao tặng bao gồm đầy đủ bộ xử lý hình ảnh nội soi, ống nội soi dạ dày, ống nội soi đại tràng, thiết bị phụ trợ... của hãng Fujifilm (Nhật Bản). Công nghệ này đặc biệt hữu ích trong việc phát hiện tổn thương, phát hiện sớm ung thư đường tiêu hóa - lĩnh vực mà nhiều cơ sở y tế tuyến dưới vẫn còn gặp hạn chế do thiếu thiết bị hiện đại.

Ngoài thiết bị, các bệnh viện còn được tặng khóa đào tạo kiến thức và thực hành nội soi cho khoảng 50 bác sĩ, kỹ thuật viên trong 3 - 6 tháng do Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Viện Nghiên cứu - Đào tạo Tiêu hóa, Gan mật trực tiếp hướng dẫn.

Giáo sư y khoa tặng 10 máy nội soi xịn cho bệnh viện cơ sở - Ảnh 2.

Hệ thống máy nội soi hiện đại được tặng cho hai bệnh viện ở khu vực phía Nam

Tiêu chí lựa chọn các đơn vị nhận máy là bệnh viện đa khoa công lập, có khoa nội soi hoặc thăm dò chức năng riêng, đã triển khai kỹ thuật nội soi dạ dày - đại tràng nhưng còn gặp khó khăn về thiết bị...

10 bệnh viện được tặng máy gồm: Bệnh viện Đa khoa Ba Vì (Hà Nội), Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TP HCM), Bệnh viện Đa khoa Hoằng Hóa (Thanh Hóa), Bệnh viện Khu vực Bắc Quảng Trị (Quảng Trị), Bệnh viện Khu vực Ngã Bảy (Cần Thơ), Bệnh viện Lâm Đồng (Lâm Đồng), Bệnh viện Cao Bằng (Cao Bằng), Bệnh viện Quảng Ngãi 2 (Quảng Ngãi), Bệnh viện Vĩnh Long (Vĩnh Long) và Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng).

Tin liên quan

Người bệnh không còn sợ nội soi dạ dày nhờ hệ thống nội soi qua mũi có ứng dụng AI

Người bệnh không còn sợ nội soi dạ dày nhờ hệ thống nội soi qua mũi có ứng dụng AI

(NLĐO) - Kỹ thuật nội soi qua mũi cho phép người bệnh trò chuyện, hít thở tự nhiên trong suốt quá trình soi, loại bỏ cảm giác khó chịu và nôn ói.

Lần đầu tiên ca phẫu thuật nội soi được thực hiện thành công tại Côn Đảo

(NLĐO) - Sự kiện trên mở ra bước tiến mới trong nâng cao chất lượng y tế cho người dân nơi đảo xa.

Một bệnh viện ở Cần Thơ áp dụng nội soi siêu âm giúp sớm phát hiện ung thư

(NLĐO) - Kỹ thuật nội soi siêu âm có ý nghĩa rất lớn trong việc chẩn đoán ung thư ở giai đoạn sớm hay phát hiện những khối u nằm sâu trong ổ bụng

