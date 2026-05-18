Một giáo viên tử vong khi chở vợ đi xổ vuông

Chiều 18-5, UBND xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ chìm vỏ lãi khiến một giáo viên tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ chìm vỏ lãi khiến ông H. tử vong

Theo thông tin ban đầu, trước đó, ông L.V.H. (SN 1979) điều khiển vỏ lãi chở theo vợ là bà H.T.T. (SN 1981) đến phần đất của gia đình để xổ vuông tôm.

Khi di chuyển đến đoạn ngã ba sông Trảng Tràm gần cửa biển Hố Gùi thì phương tiện không may bị chìm.

Bà T. may mắn được người dân ứng cứu kịp thời. Ngành chức năng địa phương đã tìm thấy thi thể ông H. cách hiện trường khoảng 5 km. Ông H. và vợ đều là giáo viên của Trường Tiểu học Hố Gùi nằm trên địa bàn Tân Tiến.