Tìm thấy thi thể bé gái 6 tuổi quê An Giang trong vụ chìm ghe trên sông ở Cà Mau

Liên quan đến vụ chìm ghe chở vật liệu xây dựng khiến một gia đình ở tỉnh An Giang gặp nạn, tối 16-5, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau cho biết ngành chức năng đã tìm thấy thi thể bé gái 6 tuổi cách hiện trường khoảng 3 km.

Hiện trường nơi ghe chở vật liệu xây dựng của vợ chồng ông K. bị chìm

"Ngành chức năng địa phương đã bàn giao thi thể bé gái cho gia đình đưa về An Giang để lo hậu sự" – một lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau thông .

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ghe chở vật liệu xây dựng mang BKS: 106… cho phương tiện neo đậu gần cầu Lương Thế Trân để chờ nước lớn. Lúc này, trên ghe có ông Ng.H.K. (46 tuổi; ngụ xã An Phú, tỉnh An Giang) cùng vợ là D.T.B.T. (34 tuổi) và con gái là bé N.T.H.Đ. (6 tuổi).

Khoảng 2 giờ 30 phút, người dân ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ ghe chở vật liệu xây dựng của vợ chồng ông K. và phương tiện đang bị chìm.

Ngay lập tức mọi người đã tiến hành ứng cứu nạn nhân và trình báo ngành chức năng. Bà T. được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, ông K. thì tử vong và bé Đ. mất tích. Nguyên nhân ghe bị chìm được xác định do phương tiện bị phá nước.



