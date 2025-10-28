Một hành tinh có sự sống giống Trái Đất sắp ra đời?

Trong hỗn hợp các phân tử hữu cơ phức tạp bị mắc kẹt trong băng bao quanh một ngôi sao mới sinh trong Đám mây Magellan Lớn - thiên hà vệ tinh của thiên hà chứa Trái Đất Milky Way (Ngân Hà), các nhà khoa học đã phát hiện ra dấu hiệu của ethanol, acetaldehyde và methyl formate, những hợp chất đóng vai trò tiền chất của các "khối xây dựng sự sống".

Chưa kể, họ còn nhận diện được axit axetic, thứ chưa bao giờ được xác định chắc chắn trong băng ở bất kỳ nơi nào trong không gian.

Ngôi sao trẻ ST6 được tìm thấy bên trong thiên hà vệ tinh của Ngân Hà, được vây quanh bởi băng giá chứa "vật liệu khởi nguồn sự sống"

Ngôi sao được bao vây bởi vật liệu tiền sinh học này là ST6, nằm cách Trái Đất khoảng 160.000 năm ánh sáng trong một cấu trúc bong bóng siêu lớn gọi là N158, không xa tinh vân Tarantula, một "vườn ươm sao" nổi tiếng.

Sự hiện diện của tất cả các phân tử này cung cấp một số bằng chứng khá thuyết phục rằng chúng là sản phẩm của phản ứng hóa học bề mặt hạt.

Đây là nơi băng hình thành trên các hạt bụi trong không gian, tạo ra các lớp phủ mỏng bao phủ từng hạt bụi nhỏ. Nhờ bức xạ, các hạt bên trong lớp băng này có thể di chuyển và phản ứng với nhau.

Những hợp chất nói trên là các thành phần cơ bản giúp xây dựng nên các axit amin và nucleobase, những thứ đóng vai trò nền tảng của sự sống.

Và rất có thể chúng cũng đi vào đĩa tiền hành tinh quanh ST6, một cấu trúc mà các ngôi sao sở hữu khi còn trẻ.

Nếu điều đó xảy ra và ST6 sinh ra một hành tinh phù hợp để sống như Trái Đất, các hợp chất này sẽ đóng vai trò "gieo mầm", giúp thể giới đó có sự sống trong tương lai.

Vì vậy, phát hiện này không chỉ chứng minh rằng các thành phần hóa học cần thiết để tạo ra sự sống là phổ biến và mạnh mẽ trong vũ trụ, trong nhiều dạng môi trường khác nhau, mà còn cho thấy số hành tinh có sự sống bên ngoài Ngân Hà có thể nhiều hơn chúng ta tưởng.