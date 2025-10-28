Sự đối xứng hai bán cầu Bắc - Nam của Trái Đất bị phá vỡ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Sự đối xứng hai bán cầu Bắc - Nam của Trái Đất bị phá vỡ

Anh Thư

(NLĐO) - Phân tích dữ liệu 24 năm từ sứ mệnh CERES của NASA, các nhà khoa học phát hiện bán cầu Bắc của Trái Đất đang tối đi nhanh hơn bán cầu Nam.

Nhiều năm trước, các nhà khoa học đã ghi nhận một sự đối xứng kỳ lạ giữa hai bán cầu Bắc - Nam của Trái Đất: Chúng phản xạ gần như cùng một lượng ánh sáng Mặt Trời trở lại không gian.

Lý do khiến cho điều này kỳ lạ là Bắc bán cầu lẽ ra phải có độ phản xạ cao hơn, tức hấp thụ ánh sáng ít hơn vì có nhiều đất đai, đô thị, ô nhiễm và khí dung công nghiệp hơn. Bán cầu Nam chủ yếu là đại dương, lẽ ra phải tối hơn và hấp thụ nhiều ánh sáng Mặt Trời hơn.

Dữ liệu vệ tinh mới từ NASA cho thấy sự đối xứng này đang bị phá vỡ theo cách kỳ lạ và đáng lo ngại.

Sự đối xứng hai bán cầu Bắc - Nam của Trái Đất bị phá vỡ - Ảnh 1.

Sự đối xứng kỳ lạ giữa hai bán cầu Bắc và Nam của Trái Đất khi phản xạ ánh sáng Mặt Trời đã bị phá vỡ - Minh họa AI: Thu Anh

Trong nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, nhà khoa học khí hậu Norman Loeb đến từ Trung tâm nghiên cứu Langley của NASA và các cộng sự đã phân tích 24 năm quan sát từ sứ mệnh CERES, một sứ mệnh nghiên cứu mây và bức xạ.

Dữ liệu này cho thấy bán cầu Bắc đang tối đi nhanh hơn bán cầu Nam, nghĩa là nó đang hấp thụ nhiều năng lượng Mặt Trời hơn, khoảng 0.34 watt/m² mỗi thập kỷ.

Để tìm ra nguyên nhân gây ra sự mất cân bằng này, các nhà khoa học đã áp dụng một kỹ thuật gọi là phân tích nhiễu loạn bức xạ cục bộ (PRP) và chỉ ra 3 lý do chính.

Thứ nhất là tuyết và băng đang tan chảy nhanh ở Bắc bán cầu, làm lộ ra đất liền và đại dương bên dưới.

Thứ hai là ô nhiễm đã giảm ở những nơi như Trung Quốc, Mỹ và Châu Âu, nghĩa là có ít khí dung trong không khí hơn, còn Nam bán cầu thì ngược lại.

Thứ ba là mật độ hơi nước tăng ở phía Bắc.

Những sự thay đổi này có thể làm thay đổi các kiểu thời tiết, lượng mưa và khí hậu toàn cầu trong những thập kỷ tới, khiến việc đào sâu nghiên cứu về vấn đề này trở nên cấp thiết.

Một trong những phát hiện thú vị của nghiên cứu là thứ không thay đổi trong 20 năm qua: Lượng mây che phủ.

"Những đám mây này là một câu đố đối với tôi vì tính đối xứng bán cầu này. Chúng tôi đã đặt câu hỏi liệu đây có phải là một đặc tính cơ bản của hệ thống khí hậu hay không. Nếu đúng như vậy, các đám mây sẽ bù trừ cho nhau, khiến sự phản xạ của mây ở Bắc bán cầu nhiều hơn so với Nam bán cầu. Nhưng chúng tôi đã không thấy điều đó" - tiến sĩ Loeb nói.

Tin liên quan

Tín hiệu lạ từ tâm thiên hà làm khoa học “đau đầu” 16 năm

Tín hiệu lạ từ tâm thiên hà làm khoa học “đau đầu” 16 năm

(NLĐO) - Năm 2009, kính viễn vọng NASA đã bắt được tín hiệu gamma bùng sáng từ nơi nào đó cạnh "trái tim quái vật" của thiên hà chứa Trái Đất.

Vật thể làm khoa học bối rối nửa thế kỷ tiếp tục có "hành vi" lạ

(NLĐO) - Vật thể Chiron đã gây hoang mang nhiều năm vì vừa giống hành tinh vi hình, vừa hoạt động như sao chổi. Giờ đây, nó lại tiếp tục "cải trang" Sao Thổ.

Lộ diện một hành tinh mới có thể sống được

(NLĐO) - Dấu hiệu của một hành tinh đá cỡ lớn vừa được tìm thấy quanh ngôi sao Gliese 251 cách chúng ta chỉ 18 năm ánh sáng.

Trái Đất phản xạ bán cầu Nam bán cầu Bắc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo