Một hành tinh đang áp sát Trái Đất, khoe các "mặt trăng sự sống"

Theo Space.com, Sao Mộc - hành tinh lớn nhất hệ Mặt Trời - vừa đi qua điểm cận địa vào ngày 10-1 (giờ Mỹ, tức khoảng từ trưa 10-1 đến trưa 11-1 theo giờ Việt Nam) và sẽ giữ được độ sáng hiếm có trong suốt tháng 1 năm nay.

Điểm cận địa là điểm mà một thiên thể ở vị trí gần Trái Đất nhất trên quỹ đạo, giúp chúng ta quan sát nó rõ ràng hơn bao giờ hết.

Thời điểm mà Sao Mộc đi qua điểm cận địa cũng trùng với thời điểm nó nằm ở vị trí đối diện so với Mặt Trời, tức Trái Đất đang nằm giữa hai thiên thể đó trên một đường thẳng.

Sao Mộc - hành tinh lớn nhất hệ Mặt Trời - và 4 mặt trăng khổng lồ - Ảnh: NASA

Sao Mộc tuy xa Trái Đất hơn nhiều so với Sao Kim (Sao Hôm, Sao Mai) và Sao Hỏa, nhưng vì quá to nên vẫn dễ dàng được nhìn thấy bằng mắt thường.

Các nhà khoa học cho biết với một kính thiên văn có đường kính 152 mm trở lên, bạn có thể thấy cả các dải mây khí quyển đầy màu sắc của hành tinh này.

Bên cạnh đó, quan sát bằng kính thiên văn cũng đem lại cơ hội trông thấy 4 "mặt trăng Galileo": Ganymede, Europa, Io và Callisto.

Đó là 4 mặt trăng mà nhà bác học lừng danh Galileo Galilei đã quan sát được từ đầu thế kỷ XVII, có kích thước khổng lồ. Cả 4 đều lớn hơn Sao Diêm Vương, trong đó Ganymede thậm chí lớn hơn cả Sao Thủy và Callisto xấp xỉ Sao Thủy.

Đã có những nghiên cứu trước đây chỉ ra những dấu hiệu hy vọng về sự sống trên 4 mặt trăng này và cả Sao Mộc. Trong đó, tiềm năng của Europa là cao nhất và NASA đã cử tàu Europa Clipper đi tìm kiếm dấu hiệu sự sống trên thiên thể này từ năm 2024.