Thời sự

Một hộ dân ở Quảng Trị mất trắng hơn 300 triệu trong chốc lát

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Một hộ dân ở Quảng Trị rầu rĩ nhìn đàn heo 82 con trị giá hơn 300 triệu đồng bị tiêu hủy do dịch bệnh.

VIDEO: Bộ đội biên phòng Đồn Ngư Thủy - Quảng Trị hỗ trợ người dân tiêu hủy đàn heo bị dịch

Ngày 26-8, Đồn Biên phòng Ngư Thủy (Quảng Trị) cho biết vừa phối hợp với chính quyền xã Sen Ngư tuyên truyền, vận động và hỗ trợ gia đình ông Ngô Tiến Dũng ở thôn Tân Thượng tiêu hủy đàn heo 82 con bị dịch tả châu Phi.

Đàn heo gồm heo mẹ, heo thịt và heo giống, với tổng trọng lượng hơn 6 tấn, trị giá khoảng 300 triệu đồng. Khi phát hiện heo bị bệnh, gia đình ông Dũng vô cùng lo lắng, xót xa vì toàn bộ vốn liếng tích góp có nguy cơ mất trắng.

Một hộ nông dân ở Quảng Trị mất trắng 300 triệu do dịch tả heo châu Phi - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ngư Thủy hỗ trợ gia đình tiêu hủy đàn heo bị dịch.

Ngay khi nhận thông tin, 10 cán bộ, chiến sĩ biên phòng Đồn Ngư Thủy cùng lực lượng địa phương đã có mặt, vận động gia đình thực hiện tiêu hủy, đồng thời trực tiếp hỗ trợ việc đưa đàn heo đi xử lý theo đúng quy trình phòng dịch.

Sau tiêu hủy, lực lượng chức năng yêu cầu hộ dân vệ sinh, khử trùng chuồng trại và khuyến cáo chỉ tái đàn khi dịch bệnh được khống chế, môi trường chăn nuôi ổn định trở lại.


Tin liên quan

Chưa dập xong dịch tả heo, lại bùng phát dịch trâu bò ở Quảng Trị

Chưa dập xong dịch tả heo, lại bùng phát dịch trâu bò ở Quảng Trị

(NLĐO) - Chưa hết dịch tả heo châu Phi, Quảng Trị lại công bố dịch viêm da nổi cục trên trâu bò. Chính quyền địa phương đang khẩn trương khoanh vùng, khống chế

Con số khiến ai cũng giật mình khi dịch tả heo châu Phi bùng phát ở Quảng Trị

(NLĐO) - Dịch tả heo châu Phi đang bùng phát mạnh tại Quảng Trị, khiến hơn 11.700 con heo buộc phải tiêu hủy, với tổng trọng lượng lên đến 691 tấn.

Ngăn chặn dịch tả heo châu Phi lan rộng

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển heo bệnh, vứt xác heo chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường

Bộ đội biên phòng hỗ trợ người dân Dịch tả heo châu Phi dịch tả lợn châu phi Quảng Trị xã Sen Ngư tiêu hủy
