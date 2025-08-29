VIDEO: Bộ đội biên phòng Đồn Ngư Thủy - Quảng Trị hỗ trợ người dân tiêu hủy đàn heo bị dịch

Ngày 26-8, Đồn Biên phòng Ngư Thủy (Quảng Trị) cho biết vừa phối hợp với chính quyền xã Sen Ngư tuyên truyền, vận động và hỗ trợ gia đình ông Ngô Tiến Dũng ở thôn Tân Thượng tiêu hủy đàn heo 82 con bị dịch tả châu Phi.

Đàn heo gồm heo mẹ, heo thịt và heo giống, với tổng trọng lượng hơn 6 tấn, trị giá khoảng 300 triệu đồng. Khi phát hiện heo bị bệnh, gia đình ông Dũng vô cùng lo lắng, xót xa vì toàn bộ vốn liếng tích góp có nguy cơ mất trắng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ngư Thủy hỗ trợ gia đình tiêu hủy đàn heo bị dịch.



Ngay khi nhận thông tin, 10 cán bộ, chiến sĩ biên phòng Đồn Ngư Thủy cùng lực lượng địa phương đã có mặt, vận động gia đình thực hiện tiêu hủy, đồng thời trực tiếp hỗ trợ việc đưa đàn heo đi xử lý theo đúng quy trình phòng dịch.

Sau tiêu hủy, lực lượng chức năng yêu cầu hộ dân vệ sinh, khử trùng chuồng trại và khuyến cáo chỉ tái đàn khi dịch bệnh được khống chế, môi trường chăn nuôi ổn định trở lại.



