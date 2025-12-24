Một học viên 17 tuổi tử vong sau vụ xô xát tại trung tâm công tác xã hội

Ngày 24-12, lãnh đạo UBND phường An Sinh (tỉnh Quảng Ninh) cho biết cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ xô xát xảy ra tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (cơ sở 2), khiến học viên N.H.N. (SN 2008, trú tại phường Hà Lầm) tử vong.

Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (cơ sở 2) phường An Sinh, nơi xảy ra vụ xô xát

Theo thông tin từ UBND phường An Sinh, vào hồi 11 giờ 20 phút ngày 23-12, UBND phường An Sinh nhận được tin báo của Công an phường An Sinh về vụ xô xát xảy ra tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (cơ sở 2), địa chỉ tại khu phố Trại Lốc, phường An Sinh.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (cơ sở 2) tổ chức cho một số học viên tham gia lao động nhổ cỏ tại khu vực đồi Trại Lốc, thuộc địa bàn khu phố Trại Lốc.

Trong quá trình lao động, giữa học viên N.H.N. (SN 2008, trú tại phường Hà Lầm), là học viên mới vào từ ngày 21-12, đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát với một số học viên khác.

Hậu quả, học viên N.H.N. bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, do tình trạng sức khỏe học viên diễn biến xấu, Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà đã phối hợp với gia đình đưa N.H.N. về nhà tại phường Hà Lầm. Sau đó, học viên tử vong tại nhà riêng.

Học viên P.H.N. được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương (Ảnh Gia đình nạn nhân cung cấp)

Ngay sau khi nhận được thông tin, cấp ủy, chính quyền phường An Sinh đã chỉ đạo lực lượng Công an phường khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp bảo vệ hiện trường, xác minh vụ việc, đồng thời báo cáo Công an tỉnh để triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra theo thẩm quyền.

Hiện, số lượng người liên quan trực tiếp đến vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.