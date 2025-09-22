UBND TP Đà Nẵng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH TMS Hotel Đà Nẵng, địa chỉ trụ sở chính tại 292 Võ Nguyên Giáp (phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Nhiều khách sạn ven biển Đà Nẵng bị xử phạt vì vi phạm quy định về bảo vệ môi trường

Quá trình kiểm tra đối với địa điểm kinh doanh của cơ sở TMS Hotel (thuộc sở hữu của Công ty TNHH TMS Hotel Đà Nẵng), đoàn kiểm tra do Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Đà Nẵng) phối hợp Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng), Công an phường Ngũ Hành Sơn, đã chỉ ra các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm.

Theo đó, khách sạn này bị phạt nặng vì các lỗi; Không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại (bị phạt 30 triệu đồng); không bố trí hoặc bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định (bị phạt 90 triệu đồng); bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường (bị phạt 3 triệu đồng).

Đồng thời, lực lượng chức năng xử phạt thêm các hành vi thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định (bị phạt 70 triệu đồng).

Sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đeo khẩu trang (bị phạt 4 triệu đồng); Không bảo đảm ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến trong bố trí bếp ăn (bị phạt 4 triệu đồng); Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn (bị phạt 8 triệu đồng).

Tổng mức tiền phạt là 209 triệu đồng.

Theo quyết định, UBND TP Đà Nẵng buộc Công ty TNHH TMS Hotel Đà Nẵng khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường, buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả đã khắc phục xong đối với hành vi vi phạm không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại; không bố trí hoặc bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Như đã thông tin, trước đó UBND TP Đà Nẵng đã xử phạt nhiều khách sạn với số tiền "khủng" cũng về những vi phạm liên quan lĩnh vực môi trường.