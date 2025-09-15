HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Một khách sạn ven biển Đà Nẵng bị phạt 564 triệu đồng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Khách sạn ChicLand ven biển Đà Nẵng bị UBND thành phố xử phạt vì hàng loạt vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần ChicLand (địa chỉ 210 Võ Nguyên Giáp, phường An Hải, Đà Nẵng) với tổng số tiền phạt lên đến 564 triệu đồng vì vi phạm hàng loạt quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trước đó, đoàn kiểm tra do Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Đà Nẵng) chủ trì, phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở NN&MT Đà Nẵng) và Công an phường An Hải đã tiến hành kiểm tra tại cơ sở Chicland Danang Beach Hotel, thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Chic-Land.

Khách sạn ChicLand Đà Nẵng bị phạt 564 triệu đồng vì vi phạm môi trường - Ảnh 1.

Đà Nẵng phạt nặng các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường

Kết quả cho thấy khách sạn này đã vi phạm hàng loạt quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm, cụ thể: Thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; xây lắp, lắp đặt đường ống, thiết bị để xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Không vận hành thường xuyên hoặc không đúng quy trình công trình xử lý chất thải; thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường; không ký hợp đồng với đơn vị có giấy phép phù hợp khi chuyển giao chất thải nguy hại; bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Không lập hoặc lập không đầy đủ báo cáo công tác bảo vệ môi trường gửi cơ quan có thẩm quyền; không thực hiện đúng quy định về chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định về an toàn thực phẩm.

Ngoài số tiền phạt, UBND TP Đà Nẵng còn buộc Chic-Land phải phá dỡ công trình, thiết bị xây lắp trái phép để xả thải ra môi trường; khôi phục tình trạng ban đầu tại vị trí đã thải bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường.

Đồng thời, công ty phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm và báo cáo kết quả cho cơ quan chức năng theo quy định.

