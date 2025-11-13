HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự Xã hội

Một kho hàng ở Đông Hà bốc cháy dữ dội, công an đang làm rõ nguyên nhân

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Kho hàng bất ngờ bốc cháy dữ dội lúc nửa đêm khiến nhiều vật dụng, hàng hoá bị thiêu rụi, gây thiệt hại lớn

Ngày 13-11, UBND phường Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) xác nhận khoảng từ 0 giờ 10 phút cùng ngày, kho hàng Công ty TNHH TM&DV Bảo Châu (phường Đông Hà) do bà Hoàng Thị Hương làm chủ, bốc cháy dữ dội, nhiều tài sản bị lửa thiêu rụi.

Một kho hàng ở Đông Hà bốc cháy dữ dội, gây thiệt hại lớn - Ảnh 1.

Ngọn lửa thiêu rụi nhiều hàng hoá, tài sản trong kho hàng

Một kho hàng ở Đông Hà bốc cháy dữ dội, gây thiệt hại lớn - Ảnh 2.

Ông Lê Quang Việt Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đông Hà, đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình bà Hoàng Thị Hương. Ảnh: Đình Tuấn

Phát hiện sự việc, các hộ dân xung quanh kho hàng cùng lực lượng Công an phường Đông Hà đã nỗ lực chữa cháy. Tuy nhiên, do lửa bùng lên dữ dội nên không thể khống chế.

Nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1, Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị, đã lập lực điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường tham gia chữa cháy.

Đến 7 giờ cùng ngày, đám cháy tại kho hàng này cơ bản đã được khống chế, dập tắt.

Tại hiện trường, nhiều vật dụng, phương tiện vận chuyển cũng như hàng hóa trong nhà kho bị thiêu rụi, gây thiệt hại lớn. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Trong ngày 13-11, ông Lê Quang Việt Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đông Hà đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình bà Hoàng Thị Hương để khắc phục hậu quả hỏa hoạn.

Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được làm rõ.

