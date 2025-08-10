Một loại virus vừa được phát hiện có thể gây ung thư da

Theo Science Alert, những kết luận mới này xuất phát từ ca bệnh khác thường của một phụ nữ 34 tuổi bị ung thư biểu mô tế bào vảy da (cSCC) ở trán.

Khối u cô liên tục tái phát, ngay cả khi đã được điều trị . Vì vậy các bác sĩ đã quyết định thực hiện phân tích di truyền, phát hiện ra bệnh của cô được thúc đẩy bởi một chi virus papilloma ở người (HPV) gọi là beta-HPV.

Virus HPV vừa được phát hiện liên quan đến một ca bệnh ung thư da - Ảnh: American Sexual Health Association

Ở nữ bệnh nhân 34 tuổi này, beta-HPV đã tích hợp vào DNA của khối u, nơi nó sản xuất ra các protein virus giúp ung thư phát triển mạnh.

Dòng virus HPV đã được biết đến là gây ra nhiều loại ung thư khác như ung thư cổ tử cung, ung thư vòm miệng, ung thư hậu môn, ung thư dương vật...

Từng có bằng chứng cho thấy HPV cũng có thể là yếu tố kết hợp với tia UV để thúc đẩy bệnh ung thư da, nhưng chưa từng có báo cáo rằng nó trực tiếp gây ra ung thư da và kết hợp với DNA khối u theo cách này.

Phân tích sâu hơn, các nhà nghiên cứu phát hiện rằng nữ bệnh nhân của họ mắc chứng rối loạn miễn dịch di truyền, khiến tế bào T không thể tấn công HPV.

Trong khi các xét nghiệm cho thấy hệ miễn dịch của cô vẫn có thể sửa chữa các tổn thương DNA do bức xạ UV - nguyên nhân điển hình của ung thư da - thì các tế bào T lại không đủ sức ngăn chặn beta-HPV xâm nhập vào các tế bào da và kích hoạt ung thư.

Nữ bệnh nhân này cũng đang được điều trị một số bệnh khác liên quan đến HPV bao gồm mụn cóc sinh dục và các vết loét miệng.

Sau khi nguyên nhân gây bệnh được xác định, cô đã được ghép tế bào gốc tủy xương để thay thế các tế bào T bị rối loạn chức năng bằng các tế bào khỏe mạnh. Hiện bệnh ung thư da lẫn các vấn đề khác do HPV gây ra ở cô đã được loại bỏ hoàn toàn, không thấy tái phát trong 3 năm theo dõi.

Theo nhà miễn dịch học Andrea Lisco từ Viện Dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ (NIAID), phát hiện này không hề hạ thấp vai trò của tia UV trong việc gây ung thư da, mà còn cho thấy có nhiều yếu tố khác có thể tác động, mặc dù hiếm gặp.

Điều này cũng nhấn mạnh nhu cầu về các phương pháp điều trị ung thư được cá nhân hóa, con đường mà các nhà nghiên cứu về bệnh ung thư đang rất chú ý những năm gần đây.