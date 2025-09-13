Một loại vitamin có thể “đảo ngược” gan nhiễm mỡ

Theo SciTech Daily, gan nhiễm mỡ liên quan đến chuyển hóa (MASLD), là một căn bệnh ngày càng phổ biến trên thế giới và vẫn chưa có liệu pháp điều trị đích, tức liệu pháp nhắm vào mục tiêu cụ thể ở cấp độ phân tử.

Được ca ngợi như bước đột phá, một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Metabolism chỉ ra một yếu tố di truyền có thể làm trầm trọng thêm bệnh, cũng như một loại vitamin quen thuộc giúp chống lại nó.

Vitamin B3, thứ hiện diện trong nhiều loại thực phẩm quen thuộc, hứa hẹn đảo ngược tiến trình bệnh gan nhiễm mỡ - Ảnh minh họa: CLEVELAND CLINIC

Công trình dẫn đầu bởi GS Jang Hyun Choi từ Viện Khoa học và công nghệ Quốc gia Ulsan (Hàn Quốc) đã chỉ ra vai trò của miR-93, một loại RNA được tìm thấy trong tế bào gan, có tác dụng ức chế hoạt động của một số gene cụ thể.

Họ đã phát hiện nồng độ miR-93 cao bất thường ở cả bệnh nhân gan nhiễm mỡ và trên động vật thí nghiệm.

Nghiên cứu phân tử cho thấy miR-93 thúc đẩy sự tích tụ lipid, tình trạng viêm và xơ hóa ở gan bằng cách ngăn chặn sự biểu hiện của SIRT1, một gene thiết yếu để điều hòa chuyển hóa lipid trong tế bào gan.

Khi các nhà khoa học sử dụng kỹ thuật chỉnh sửa gene để ngăn chặn sản xuất miR-93 ở chuột, họ đã quan sát thấy sự giảm đáng kể tích tụ mỡ ở gan, cùng với sự cải thiện độ nhạy insulin và các dấu hiệu chức năng gan.

Ngược lại, những con chuột được thiết kế để biểu hiện quá mức miR-93 biểu hiện tình trạng suy giảm chuyển hóa gan nghiêm trọng hơn.

Tiếp theo, họ đã thử nghiệm 150 loại dược phẩm được Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) chấp thuận và nhận thấy một thứ vô cùng đơn giản là vitamin B3 ức chế miR-93 hiệu quả nhất.

Trong thí nghiệm tiếp theo, chuột được điều trị bằng vitamin B3 đã phục hồi các con đường chuyển hóa lipid bị gián đoạn, qua đó bình thường hóa cân bằng lipid ở gan, tức đảo ngược tiến trình của bệnh gan nhiễm mỡ.

Vitamin B3 (với các dạng phổ biến như niacin, niacinamide...) có vai trò rất quan trọng đối với cơ thể, giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và giữ cho hệ thần kinh, hệ tiêu hóa và làn da khỏe mạnh.

Loại vitamin này có thể được cung cấp cho cơ thể thông qua thực phẩm: Các loại thịt nạc từ gia cầm, heo, bò; gan động vật; cá; ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, nấm, khoai tây, quả bơ...